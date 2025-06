Omayra Sanchez: a menina que o mundo assistiu morrer

Em um funeral para centenas de pessoas em Ibague, capital do departamento de Tolima, havia uma faixa que dizia: 'O vulcão não matou 23 mil pessoas. O governo matou'. Durante semanas, autoridades de Armero tentaram alertar o governo sobre a crescente atividade do vulcão, a 50km de distância. Mas os líderes do país estavam ocupados com grupos guerrilheiros que, dias antes, chegaram a tomar o Palácio da Justiça, sede da Suprema Corte do país