Quem era Juliana Marins, brasileira morta em trilha de vulcão na Ásia

Juliana Marins, de 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro. Apaixonada por aventuras e viagens, ela já havia passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia, onde sofreu um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, um dos vulcões mais conhecidos do país.

A jovem caiu de uma encosta durante a subida e ficou em uma área de difícil acesso. Nas redes sociais, Juliana registrava cada etapa da viagem solo, compartilhando experiências com trilhas, mergulhos e paisagens ao redor do mundo. Ela também já havia visitado países como Espanha, Alemanha, Holanda, Uruguai e Egito, onde fez intercâmbio.

O resgate mobilizou autoridades e equipes locais, com uso de drones e helicópteros. No entanto, as condições climáticas impediram os voos por várias horas. A administração do parque optou por fechar a trilha até o topo do vulcão, a fim de acelerar as operações e evitar a aproximação de turistas.

A encosta onde Juliana caiu tem um desnível semelhante ao do Corcovado, no Rio, o que dificultou ainda mais o trabalho dos socorristas. A família acompanhava tudo de perto e chegou a contestar vídeos compartilhados nas redes, pedindo responsabilidade com as informações divulgadas sobre o caso.

Horas após a intensa mobilização, veio a confirmação da morte. Juliana Marins foi localizada sem vida, deixando familiares, amigos e milhares de seguidores comovidos.