Cristiano Araújo e Allana: tragédia completa 10 anos e ainda comove

Há exatos 10 anos, o Brasil acordava com a notícia da morte de Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Moraes, vítimas de um grave acidente de carro na BR-153, em Morrinhos (GO). O casal voltava de um show quando o veículo em que estavam capotou.

A tragédia abalou não só o universo sertanejo, como também milhares de fãs que acompanhavam a carreira em ascensão do cantor goiano. Na época, os filhos de Cristiano tinham apenas 2 e 6 anos. Hoje, Bernardo e João Gabriel estão com 12 e 16, respectivamente, e carregam com orgulho a memória do pai.

O mais novo já demonstra interesse pela música e toca violão com frequência, enquanto o mais velho herdou a paixão pelo futebol e se orgulha da trajetória de Cristiano. Ambos mantêm viva a imagem do pai em suas rotinas e lembranças de infância.

Luana Rodrigues e Elisa Leite, mães dos meninos, contaram em entrevistas recentes que os filhos sempre souberam quem era o pai e o quanto ele era querido. Presentes, DVDs, camisetas e até instrumentos musicais de Cristiano foram guardados ao longo dos anos como verdadeiros tesouros, sendo entregues às crianças conforme cresciam.

Além do talento musical, Cristiano Araújo era conhecido por seu carisma e generosidade. Artistas como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Naiara Azevedo já prestaram homenagens ao cantor ao longo da última década, destacando a saudade que ele deixou no meio artístico. Fãs também continuam celebrando sua obra nas redes sociais e em tributos espalhados pelo país.