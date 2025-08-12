INSTAGRAM

Como funciona a ferramenta do Instagram que mostra a sua localização em tempo real

Nova função no Instagram permite que você veja onde seus amigos estão em tempo real. Saiba como ela funciona e, mais importante, como proteger sua privacidade

Por Maria Luiza Campelo
A novidade que causou polêmica

A Meta, empresa dona do Instagram, lançou uma nova função que permite compartilhar e visualizar a localização de amigos em tempo real. A atualização gerou reações mistas e preocupações sobre a privacidade

Funcionalidade

O recurso é acessado pela caixa de mensagens (DM’s) e foi descrito pela Meta como uma 'maneira nova e leve de se conectar'. Ferramentas semelhantes já existem em aplicativos como WhatsApp e Snapchat

A preocupação

A chegada da função em uma plataforma com a dimensão do Instagram levantou questionamentos. Muitos usuários questionam a atualização pela segurança. Riscos de perseguição e assédio podem aumentar com a nova função

As postagens antigas

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, explicou que o mapa é preenchido tanto com a localização em tempo real (se ativada) quanto com localizações de publicações antigas, que agora estão expostas de forma mais visível

A função vem desativada

O Instagram garantiu que a opção de compartilhamento de localização está desativada por padrão. O usuário precisa ativá-la para que sua localização seja compartilhada. A empresa reforçou que as configurações permitem escolher quem pode ver seus dados

Explicações

O Instagram se comprometeu a 'explicar melhor' a ferramenta. A empresa informou que a localização em tempo real nunca será compartilhada a menos que você escolha ativá-la

Desativar e se proteger

Você pode ir na caixa de entrada de mensagens, abrir o mapa, ir em configurações e alterar a opção de compartilhamento de localização para 'ninguém'. Outra forma é desativar a permissão de uso para o Instagram nas configurações do seu celular

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

