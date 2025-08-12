Como funciona a ferramenta do Instagram que mostra a sua localização em tempo real

A Meta, empresa dona do Instagram, lançou uma nova função que permite compartilhar e visualizar a localização de amigos em tempo real. A atualização gerou reações mistas e preocupações sobre a privacidadeFreepik
O recurso é acessado pela caixa de mensagens (DM’s) e foi descrito pela Meta como uma 'maneira nova e leve de se conectar'. Ferramentas semelhantes já existem em aplicativos como WhatsApp e SnapchatFreepik
A chegada da função em uma plataforma com a dimensão do Instagram levantou questionamentos. Muitos usuários questionam a atualização pela segurança. Riscos de perseguição e assédio podem aumentar com a nova funçãoFreepik
O chefe do Instagram, Adam Mosseri, explicou que o mapa é preenchido tanto com a localização em tempo real (se ativada) quanto com localizações de publicações antigas, que agora estão expostas de forma mais visívelFeepik
O Instagram garantiu que a opção de compartilhamento de localização está desativada por padrão. O usuário precisa ativá-la para que sua localização seja compartilhada. A empresa reforçou que as configurações permitem escolher quem pode ver seus dadosFreepik
O Instagram se comprometeu a 'explicar melhor' a ferramenta. A empresa informou que a localização em tempo real nunca será compartilhada a menos que você escolha ativá-laPixabay
Você pode ir na caixa de entrada de mensagens, abrir o mapa, ir em configurações e alterar a opção de compartilhamento de localização para 'ninguém'. Outra forma é desativar a permissão de uso para o Instagram nas configurações do seu celularFreepik
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori