EUA ameaçam realizar operação contra imigrantes no show de Bad Bunny

Com apelo de apoiadores do movimento 'Maga', agência de imigração dos EUA fará operação especial no Super Bowl de 2026

Por Maria Luiza Campelo
Super Bowl 2026 em alerta

O ICE confirmou que enviará agentes para fiscalizar o Super Bowl LX, marcado para fevereiro de 2026, em Santa Clara, Califórnia

O motivo da operação

A medida foi anunciada logo após a NFL confirmar o porto-riquenho Bad Bunny como atração principal do show do intervalo

Críticas políticas

Corey Lewandowski, ligado ao governo americano, classificou a escolha como 'vergonhosa' e acusou o cantor de 'odiar os EUA'

Posição do ICE

Em nota, a agência declarou que continuará reprimindo a imigração irregular: 'não há refúgio seguro para criminosos violentos'

Protestos em alta

A atuação do ICE tem gerado críticas de movimentos sociais, que denunciam abusos, prisões arbitrárias e repressão violenta

Bad Bunny e polêmicas

O artista já havia declarado que poderia evitar turnês nos EUA por receio de operações migratórias em seus shows

Cultura x política

O caso reacende o debate sobre imigração e mostra como decisões culturais, como o show do intervalo, ganham impacto político

