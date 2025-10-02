EUA ameaçam realizar operação contra imigrantes no show de Bad Bunny

O ICE confirmou que enviará agentes para fiscalizar o Super Bowl LX, marcado para fevereiro de 2026, em Santa Clara, CalifórniaReprodução Instagram @badbunny
A medida foi anunciada logo após a NFL confirmar o porto-riquenho Bad Bunny como atração principal do show do intervaloGetty Images via AFP
Corey Lewandowski, ligado ao governo americano, classificou a escolha como 'vergonhosa' e acusou o cantor de 'odiar os EUA'Divulgação
Em nota, a agência declarou que continuará reprimindo a imigração irregular: 'não há refúgio seguro para criminosos violentos'Divulgação
A atuação do ICE tem gerado críticas de movimentos sociais, que denunciam abusos, prisões arbitrárias e repressão violentaDivulgação
O artista já havia declarado que poderia evitar turnês nos EUA por receio de operações migratórias em seus showsDivulgação
O caso reacende o debate sobre imigração e mostra como decisões culturais, como o show do intervalo, ganham impacto políticoReprodução/Instagram/@badbunnypr
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori