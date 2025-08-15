InícioBrasil
INVESTIGAÇÃO

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

Caso ganhou repercussão nacional após Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre "adultização"

Hytalo Santos é investigado por exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8), em São Paulo. O companheiro dele, Israel Nata Vicente, também foi preso. O influenciador é investigado por exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. O caso ganhou repercussão nacional após Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre "adultização" e expor perfis que ganham dinheiro com a exposição de menores na internet, entre eles o de Hytalo.

Decisão judicial, expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, aponta que há "fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e contrangimento de crianças e adolescentes".

A Polícia Civil de São Paulo informou que policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública  do Departamento Estadual de Investigações Criminais  prenderam Hytalo em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Veja o vídeo:

"Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento", disse a Polícia Civil de São Paulo, em nota enviada ao Correio.

Hytalo já havia sido alvo de uma liminar que solicitou a suspensão de todos os perfis em redes sociais, com interrupção da monetização, assim como o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os menores.

A promotora de justiça Ana Maria França disse, na terça-feira (12/8), que as investigações contra o influenciador começaram no final do ano passado. "Nós instauramos esse procedimento a partir de reclamações de moradores do condomínio onde vivia o influenciador, sobre conduta irregular dele com crianças e adolescentes, na produção de seus conteúdos, se estendendo até tarde e com barulho, muitas dessas filmagens envolvendo bebidas alcoólicas, além de cenas que tinham uma conotação sensual".

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 15/08/2025 09:53 / atualizado em 15/08/2025 10:59
