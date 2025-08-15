Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

Hytalo Santos é investigado por exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8), em São Paulo. O companheiro dele, Israel Nata Vicente, também foi preso. O influenciador é investigado por exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. O caso ganhou repercussão nacional após Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre "adultização" e expor perfis que ganham dinheiro com a exposição de menores na internet, entre eles o de Hytalo.

Decisão judicial, expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, aponta que há "fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e contrangimento de crianças e adolescentes".

A Polícia Civil de São Paulo informou que policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam Hytalo em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

"Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento", disse a Polícia Civil de São Paulo, em nota enviada ao Correio.

Hytalo já havia sido alvo de uma liminar que solicitou a suspensão de todos os perfis em redes sociais, com interrupção da monetização, assim como o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os menores.

A promotora de justiça Ana Maria França disse, na terça-feira (12/8), que as investigações contra o influenciador começaram no final do ano passado. "Nós instauramos esse procedimento a partir de reclamações de moradores do condomínio onde vivia o influenciador, sobre conduta irregular dele com crianças e adolescentes, na produção de seus conteúdos, se estendendo até tarde e com barulho, muitas dessas filmagens envolvendo bebidas alcoólicas, além de cenas que tinham uma conotação sensual".