Empresário gaúcho cria "chope de morango do amor"

O empresário Cleverton Ferigollo decidiu aproveitar o sucesso do morango do amor e criou uma bebida alcoólica com a sobremesa. Dono de uma adega e uma cervejaria, ambas localizadas em Frederico Westphalen (RS), o empresário vai lançar o “chope de morango do amor” no final do mês de agosto.

A novidade se enquadra no estilo “fruit beer”, que tem ganhado espaço na receita das cervejarias. A técnica se baseia em adicionar frutas ao processo de produção, seja durante a mistura, fervura, fermentação ou maturação, adicionando assim sabores, aromas e até mesmo cor à bebida, como no caso do “chope de morango do amor”.

A apresentação da bebida vai ser na 48ª edição da Exposição Internacional de Animais, que ocorre entre os dias 30 de agosto e sete de setembro, na cidade de Esteio (RS). Em entrevista ao Correio, Ferigollo contou que amigos e parentes já aprovaram o sabor do novo produto. “Os amigos disseram que o produto está agradável, com sabor do morango, com doçura leve” destacou o empresário.

De acordo com o gaúcho, os morangos são provenientes da agricultura familiar, vindo de cooperativas no próprio Rio Grande do Sul. Apesar de levar o nome da sobremesa, Ferigollo destaca que a bebida é para todos os gostos: “Produto agradável, leve, com sabor do morango, com doçura leve.”

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

