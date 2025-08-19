O que é um labubu

O Labubu é um boneco criado pela Pop Mart, marca chinesa de colecionáveis, ele chama atenção por ser peculiar, mistura traços fofos e 'assustadores'. O brinquedo virou objeto de colecionadores no mundo todoReprodução/Instagram/@popmartnl
No Brasil, os preços variam de acordo com o modelo. O mais caro é o Labubu marrom claro, vendido por R$ 249,90, já a versão sortida pode ser encontrada por R$ 119,90, ambos na loja LabubusReprodução/Instagram/@popmartnl
A revendedora oficial no Brasil é a Labubu’s. Ela vende bonecos individuais e também kits com 6, 30, 60 e até 120 unidades. Os preços mudam conforme o modelo escolhidoReprodução/Instagram/@popmartnl
A dica é sempre procurar em revendedores autorizados. Também é possível encontrar em lojas especializadas em venda de produtos importadosReprodução/Instagram/@popmartnl
O original vem em embalagem de qualidade com a marca Pop Mart, alguns modelos têm código QR para checar autenticidade e o acabamento é diferente, com detalhes e materiais diversificados do originalReprodução/Instagram/@popmartnl
Se o valor for muito baixo, vale a desconfiança, revendedores oficiais seguem o padrão do valor original do boneco, comprar de fontes confiáveis é a melhor forma de evitar falsificaçõesReprodução/Instagram/@popmartnl
São versões copiadas dos Labubu’s, bem parecidas mas não originais. A diferença aparece no acabamento e na embalagem. São mais baratos, mas não têm o mesmo valor de coleçãoReprodução/Instagram/@popmartnl
Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa