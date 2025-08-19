PORTO VELHO

Influenciador coloca bomba falsa em aeroporto e é preso

Objetivo do rapaz ao deixar o artefato no aeroporto era viralizar nas redes sociais

Por Jaqueline Fonseca
PMRO

Um influenciador digital de Porto Velho foi flagrado pelas câmeras do aeroporto deixando uma mala com uma bomba falsa no terminal de passageiros

 Reprodução

O circuito interno registrou a chegada do homem, que ficou apenas quatro minutos no local. Tirou uma selfie e foi embora.

 Reprodução

Diante da suspeita de que o artefato poderia ser uma bomba, o aeroporto foi evacuado e as operações internas foram suspensas por cerca de cinco horas.

Reprodução

O esquadrão antibombas foi acionado e fez a inspeção do item. Após quatro horas de operação, a polícia decidiu realizar uma explosão controlada do artefato

Reprodução

A detonação seguiu padrões internacionais de segurança e garantiu, logo após a operação, o retorno dos trabalhadores e passageiros

Reprodução

O suspeito é um influenciador digital de Porto Velho. A defesa do preso afirma que a conduta do jovem ao colocar a falsa bomba no aeroporto foi imatura e influenciada pelo ambiente digital.

Reprodução

O homem foi preso nesta segunda-feira (18/8), cinco dias após a ocorrência. A PF afirma que o a ação dele configura, em tese, crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.

 PF/Divulgação

A perícia apontou que o artefato deixado pelo influencer era uma bomba falsa. O objetivo do rapaz ao deixar a bolsa no aeroporto era viralizar

PMRO

