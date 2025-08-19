Influenciador coloca bomba falsa em aeroporto e é preso

Um influenciador digital de Porto Velho foi flagrado pelas câmeras do aeroporto deixando uma mala com uma bomba falsa no terminal de passageirosReprodução
O circuito interno registrou a chegada do homem, que ficou apenas quatro minutos no local. Tirou uma selfie e foi embora.Reprodução
Diante da suspeita de que o artefato poderia ser uma bomba, o aeroporto foi evacuado e as operações internas foram suspensas por cerca de cinco horas.Reprodução
O esquadrão antibombas foi acionado e fez a inspeção do item. Após quatro horas de operação, a polícia decidiu realizar uma explosão controlada do artefatoReprodução
A detonação seguiu padrões internacionais de segurança e garantiu, logo após a operação, o retorno dos trabalhadores e passageiros
O suspeito é um influenciador digital de Porto Velho. A defesa do preso afirma que a conduta do jovem ao colocar a falsa bomba no aeroporto foi imatura e influenciada pelo ambiente digital.
O homem foi preso nesta segunda-feira (18/8), cinco dias após a ocorrência. A PF afirma que o a ação dele configura, em tese, crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.PF/Divulgação
A perícia apontou que o artefato deixado pelo influencer era uma bomba falsa. O objetivo do rapaz ao deixar a bolsa no aeroporto era viralizarPMRO