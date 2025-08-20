O que significa sonhar com muito dinheiro, segundo a psicologia

Sonhar com muito dinheiro desperta curiosidade em quem acredita que está ligado à riqueza material. Porém, para a psicologia, vai muito além de uma melhoria financeira.

Segundo a psicóloga Adriana Schiavone, o dinheiro nos sonhos pode surgir como expressão de desejos profundos ou necessidades não atendidas. “Na psicologia, os sonhos com muito dinheiro muitas vezes representam desejos inconscientes relacionados a poder, controle, segurança ou valorização pessoal”, explica.

A psicóloga Sarah Karounis complementa que esse tipo de sonho costuma estar relacionado ao valor pessoal. “O dinheiro simboliza valor e reconhecimento. Para algumas pessoas, sonhar com abundância financeira reflete a necessidade de se sentir valorizado, capaz ou merecedor”, afirma.

Além da autoestima, as especialistas afirmam que o significado do dinheiro nos sonhos tem ligação com aspectos emocionais. Para Schiavone, muitas vezes não se trata de riqueza material, mas de estabilidade interna: “O dinheiro pode simbolizar segurança, estabilidade e controle. Para pessoas que viveram inseguranças, sonhar com dinheiro pode representar um desejo profundo por proteção e previsibilidade”.

Diante do relato dos pacientes, as psicólogas vivenciam situações semelhantes. Karounis observa que “alguns pacientes que sonham frequentemente com dinheiro demonstram preocupações constantes com o futuro, reconhecimento social ou estabilidade emocional”. Já Schiavone aponta que, em alguns casos, há uma relação com o perfil obsessivo: “Geralmente são pessoas que buscam controle e usam o recurso financeiro como forma de garantir a segurança que tanto procuram, mas, ao mesmo tempo temem perder”.

O contexto do sonho também é decisivo. Se o dinheiro aparece em grande quantidade, pode representar conquistas, autoestima elevada e autoconfiança. Mas em cenários negativos, como perda ou roubo, pode simbolizar ansiedade, medo do fracasso ou ganância. “A interpretação simbólica do dinheiro depende muito do contexto emocional do sonho”, diz Schiavone.

Sonhar com muito dinheiro, na visão da psicologia, não é só sobre finanças, é como um espelho do inconsciente que reflete as necessidades, inseguranças e desejos.

