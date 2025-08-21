Palo, entenda o significado do nome do filho de Mariana Rios

A atriz Mariana Rios anunciou o nome do seu futuro filho com o economista Juca Diniz, a criança se chamará Palo - (crédito: Reprodução Instagram)

Os nomes considerados “diferentes” tem virado moda entre os famosos e chamado a atenção nas redes sociais. Um exemplo disso é o futuro filho da atriz Mariana Rios (40), com o economista Juca Diniz (28), que se chamará Palo.

A atriz anunciou o nome da criança no programa Saia Justa, da GNT. De origem espanhola, Palo quer dizer força resiliência e resistência, é simbolizado por troncos de árvores. No programa ela também falou como tem sido o processo da gravidez e sobre a perda do primeiro bebê, cinco anos atrás.

A atriz postou nas redes sociais uma mensagem para o filho, falando sobre o nome da criança. “Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam.” declarou Mariana em um post no Instagram.

Apesar do vídeo carinhoso, o nome não foi bem recebido entre alguns internautas nos comentários da postagem.

“O menino vai ter nome de incenso? Palo Santo? Mariana, te respeitamos, respeitamos sua história, sua decisão mas pensa direitinho que ainda dá tempo” comentou uma internauta.

Já outra usuária da rede chegou a fazer referência à canção de Tom Jobim, Águas de Março: “É Palo é pedra, é o fim do caminho.”

O casal se conheceu em 2023, em uma festa em São Paulo, e assumiu o relacionamento publicamente no mesmo ano, em uma viagem à Paris.

A gravidez é considerada difícil pois a atriz descobriu ter incompatibilidade genética com o namorado. No ano de 2020 Mariana sofreu um aborto repentino, quando ainda era noiva do empresário Lucas Kalil.

*Estagiário sob supervião de Jaqueline Fonseca