O dia em que Pelé conheceu o carrasco da Copa de 1950

O locutor esportivo Nivaldo Prieto detalhou, em entrevista ao Flow Podcast, um encontro inusitado e marcante que presenciou a bordo de um avião. A história, segundo o relato, ocorreu em 2010, durante um voo para a Copa do Mundo na África do Sul.
Prieto estava acomodado a poucas fileiras de Pelé, que morreu em dezembro de 2022. Após um pedido do Rei do futebol por um comprimido para dormir, o narrador foi até ele. Nesse momento, um homem entrou no avião e sentou-se ao seu lado, no assento do corredor. A fisionomia do senhor era familiar para Prieto, mas ele não conseguia identificar de quem se tratava.
Depois de entregar o remédio, Prieto retornou ao seu lugar. O homem ao seu lado perguntou se ele conhecia Pelé, confessando que seu grande sonho era ser apresentado a ele. Em resposta, o locutor questionou: "É mesmo? Quer conhecer o Pelé? Como é seu nome?”. O senhor respondeu: “Ghiggia”.
O locutor conta que no mesmo instante se deu conta que que era Alcides Ghiggia, o jogador uruguaio que marcou o gol da vitória contra o Brasil na Copa de 1950, na histórica derrota conhecida como “Maracanazo”.
Prieto relata que logo foi até Pelé e informou sobre Ghiggia. Segundo ele, o atleta do século levou a mão ao peito, emocionado. “O Ghiggia fez meu pai chorar e eu disse a ele: 'Pai, eu vou te dar uma Copa do Mundo'”.
Nivaldo Prieto completou que Pelé se levantou e Ghiggia também. Os dois se encontraram no corredor do avião. O abraço entre eles foi um momento inesquecível, unindo o garoto que prometeu dar um título ao pai com o homem que, com um gol, marcou para sempre a história dele e do futebol.
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca