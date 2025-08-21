Mega-Sena: resultados das loterias desta quinta

A Caixa sorteiou, na noite desta quinta-feira (21/8), cinco loterias: os concursos 2904 da Mega-Sena; o 3475 da Lotofácil; o 6806 da Quina; o 2284 da Timemania e o 1105 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3,4 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Dia de Sorte: R$ 150 mil / Lotofácil: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 16 milhões
02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55
01 - 03 - 14 - 19 - 56
07 - 22 - 24 - 25 - 33 - 70 - 73 / Time do coração: 10 (Atlético/MG)
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 31 / Mês da sorte: 02 (fevereiro)