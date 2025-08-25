Desde o começo dos tempos, as frutas são um dos principais alimentos consumidos pelo ser-humano. De formas, cores e tamanhos variados, esses alimentos crescem pelo mundo todo, cada qual com seu aspecto único em sabor, cheiro e nutriçãoPixabay
O homem faz alterações genéticas nesses alimentos há 10 mil anos, época em que dominou a agricultura. Os 'snacks da natureza' acompanham nossa dieta há tanto tempo, que já não é mais possível encontrá-los na sua forma original. A banana, por exemplo, originalmente é pequena, com pouca 'carne' e cheia de sementesEmbrapa / Divulgação
Ao longo dos séculos, os humanos foram descobrindo as qualidades das frutas para a saúde, e os benefícios que cada uma trazia em situações diversas. Ricas em fibras e nutrientes são ótimos reguladores naturais para a flora intestinaliStok/Divulgação
Já para prisão de ventre são recomendadas frutas ricas em fibras e contém grandes porções de água. Essas frutas estimulam os movimentos naturais do intestino, contribuindo para uma boa saúde intestinal. Veja os benefícios na listaReprodução/Freepik
O mamão é conhecido por ser uma fruta boa para a constipação. Contendo altas quantidades de água e fibra, essa fruta também é rica em papaína, uma enzima que melhora a absorção dos nutrientes e diminuí na produção de gasesIlyuza Mingazova/Unsplash
Por ser composta basicamente por água e fibras, a laranja é um ótimo alimento para prisão de ventre. Além disso, o alimento tem substâncias que equilibram a microbiota intestinal, favorecendo o ambiente para bactérias benéficasReprodução/Freepik
Também rica em fibras, a jaca é extremamente eficiente para uma boa saúde intestinal. Suas propriedades ajudam a formar o bolo fecal, além de facilitar no processo de digestão e contribuir na redução do colesterolUnsplash/Reprodução
A ameixa tem uma substância chamada sorbitol, um tipo de açúcar que tem efeitos laxantes. Também são ricas em fibras solúveis e insolúveis, o que contribui para o amolecimento das fezesReprodução/Freepik
O kiwi é uma fruta cítrica, também rica em fibras. Essa fruta é frequentemente associada ao aumento do número de vezes que o indivíduo vai ao banheiroReprodução/Pexels
Além de serem ótimas contra a constipação por sua alta quantidade de fibras, as mangas também são conhecidas por aumentar a imunidade, diminuir os riscos de problemas de visão e fazer bem para a peleWikipedia/Reprodução
O abacaxi tem altas quantidades de água e fibras, favorecendo um melhor trânsito intestinal. Tem a enzima bromelina, que conta com propriedades anti-inflamatórias, além de auxiliar na digestãoPhoenix Han/Unsplash
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca