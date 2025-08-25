A cobertura milionária de Cátia Fonseca em São Paulo

Cátia Fonseca vive com o marido Rodrigo Riccó, em sua cobertura milionária no bairro dos Jardins, em São Paulo. Hoje Cátia está vivendo provisoriamente em um hotel no Rio de Janeiro por causa dos ensaios e apresentações da 'Dança dos Famosos', quadro no qual ela está competindoReprodução/Instagram/@catiafonseca
A cobertura tem uma decoração que mistura o clássico e o minimalista, em tons de branco e cinza, o apartamento possui janelões que dão para um terraço com vista incrívelReprodução/Instagram/@catiafonseca
As cores vibrantes do apartamento aparecem principalmente na cozinha, que tem uma bancada longa e o piso quadriculado, em estilo retrô. As panelas e temperos acabam dividindo espaço com as plantas, que tem presença marcante por todo o apartamentoReprodução/Instagram/@catiafonseca
Na sala de estar, a apresentadora tem cantos especiais, como o móvel que abriga um gramofone original e uma réplica da escultura 'O pensador', de RodinReprodução/Instagram/@catiafonseca
No móvel da TV, Cátia e o marido mostram suas paixões. Bustos de faraós, comprados em viagens que eles fizeram e personagens zumbis da série 'The Walking Dead'Reprodução/Instagram/@catiafonseca
Cátia é muito organizada, em seu closet, ela possui um armário somente para os seus tênis de cano alto. No banheiro, ela tem um espelho de led, onde grava alguns conteúdosReprodução/Instagram/@catiafonseca
