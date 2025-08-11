Dança dos Famosos: Participante tem crise de pânico e é socorrido

A estreia de Lucas Leto no "Dança dos Famosos" veio acompanhada de um momento de bastidor que roubou a atenção nas redes sociais.
O ator, conhecido por viver Sardinha na novela "Vale Tudo", revelou que ajudou o influenciador Álvaro a enfrentar uma crise de pânico instantes antes da apresentação ao vivo, no último domingo (10).
Segundo Lucas, a situação exigiu improviso e sensibilidade. “Gente, o Álvaro nessa hora tava tendo um ataque de pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo”, contou aos seguidores.
A cena aconteceu no Grupo D da disputa, que também reúne Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz. O ator entrou na competição para ocupar a vaga de MC Livinho, afastado por motivos de saúde.
O funkeiro sofreu um acidente de moto no fim de julho, que provocou trauma pulmonar e o deixou dois dias na UTI. Embora tenha recebido alta em 31 de julho, as dores persistiram nos ensaios, levando-o a desistir do quadro para priorizar a recuperação.
Já Álvaro, protagonista do momento de tensão, figura entre os nomes mais populares da temporada, atrás apenas de Rodrigo Faro e Nicole Bahls no número de seguidores.
Gente, o Alvaro nessa hora tava tendo um ataque do pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo ???? https://t.co/mnOZnU3NFb— Lucas Leto ???? (@olucasleto) August 10, 2025
