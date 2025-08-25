Ney Matogrosso e os OVNIs em Brasília

Ney Matogrosso contou, no programa ‘The Noite’, do SBT, sobre suas experiências com OVNIs. Relatos em diferentes ocasiões, uma delas na capital federalMarcos Hermes//Divulgacao
O artista descreveu a visão de forma clara: 'Se aquilo não é um disco voador… não vai me dizer que é ação meteorológica.', afirma durante o programa, sem ter dúvidas do que viuMiguel Sá/Divulgacao
Durante um show para 80 mil pessoas, foi chamado para ver 'uma coisa' atrás do palco. Segundo ele, era uma bola prateada no céu, emitindo luzes vermelhas e azuis, ele completou que esse acontecimento foi ao entardecerLeo Aversa/Divulgação
O objeto ficou tanto tempo no ar que Ney teve que sair para se arrumar para a apresentação. Quando retornou ao palco, o OVNI não estava mais láMarcelo Piano/Divulgacao
Questionado se foi algo isolado, ele rapidamente negou. Citou Elba Ramalho, que passou por ridicularização por ter exposto o seu relato, Betânia e Chico. 'Se me perguntam, eu falo: eu vi', Ney afirmouEllen Soares/TV Globo
Quando morou em Brasília, andava à noite olhando para o céu, de acordo com ele, é na capital que 'eles descem e se comunicam'. Ele ainda contou uma história da mulher de Gilberto Gil, que viu o 'cara'Jacqueline Lisboa/Divulga?ao
Ney citou o General Uchôa, militar que dedicou a vida a estudar OVNIs. Para ele, o assunto é desacreditado porque potências, como os EUA, não admitem a existênciaAlice Venturi/Divulgação
Para Ney, as aparições aumentaram após Hiroshima e Nagasaki. Seria um aviso sobre o risco nuclear e que a humanidade ameaça o próprio Sistema SolarGladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca