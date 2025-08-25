MISTÉRIOS DO CÉU

Ney Matogrosso e os OVNIs em Brasília

Durante o programa ‘The Noite’, o cantor revela ter visto objeto voador não identificado durante um show e relembra outras experiências

Por Maria Luiza Campelo
A revelação

Ney Matogrosso contou, no programa ‘The Noite’, do SBT, sobre suas experiências com OVNIs. Relatos em diferentes ocasiões, uma delas na capital federal

Certeza

O artista descreveu a visão de forma clara: 'Se aquilo não é um disco voador… não vai me dizer que é ação meteorológica.', afirma durante o programa, sem ter dúvidas do que viu

Brasília

Durante um show para 80 mil pessoas, foi chamado para ver 'uma coisa' atrás do palco. Segundo ele, era uma bola prateada no céu, emitindo luzes vermelhas e azuis, ele completou que esse acontecimento foi ao entardecer

Sumiço

O objeto ficou tanto tempo no ar que Ney teve que sair para se arrumar para a apresentação. Quando retornou ao palco, o OVNI não estava mais lá

Não foi exceção

Questionado se foi algo isolado, ele rapidamente negou. Citou Elba Ramalho, que passou por ridicularização por ter exposto o seu relato, Betânia e Chico. 'Se me perguntam, eu falo: eu vi', Ney afirmou

Brasília e os OVINIs

Quando morou em Brasília, andava à noite olhando para o céu, de acordo com ele, é na capital que 'eles descem e se comunicam'. Ele ainda contou uma história da mulher de Gilberto Gil, que viu o 'cara'

A credibilidade do tema

Ney citou o General Uchôa, militar que dedicou a vida a estudar OVNIs. Para ele, o assunto é desacreditado porque potências, como os EUA, não admitem a existência

Depois da bomba atômica

Para Ney, as aparições aumentaram após Hiroshima e Nagasaki. Seria um aviso sobre o risco nuclear e que a humanidade ameaça o próprio Sistema Solar

