Quer emagrecer? Agora é a melhor época do ano para perder peso

O inverno é considerado a estação ideal para quem deseja emagrecer e adotar hábitos mais saudáveis. Em função das baixas temperaturas, o corpo precisa gastar mais energia para se manter aquecido o que pode aumentar o consumo calórico — processo chamado de termogênese, conforme explica Dayanne Maynard, professora de nutrição do CEUB.
“Para gerar calor, o organismo aumenta o metabolismo, o que leva ao consumo de glicogênio, estoque de glicose e de reservas de gordura. Em resumo: o frio exige um esforço extra do corpo, que acelera a taxa metabólica para se manter aquecido”, explica.
No entanto, o clima frio pode resultar em um aumento de apetite. A nutricionista orienta priorizar fibras e proteínas magras no cardápio, que aumentam a saciedade. Além disso, Dayanne alerta que o aumento do consumo de proteínas para emagrecer na temporada é um mito — que pode até culminar na sobrecarga renal: “O ideal é manter uma dieta equilibrada ao longo do ano. A proteína tem papel importante na saciedade e na manutenção da massa muscular, mas a quantidade adequada deve ser definida de acordo com peso, rotina e nível de atividade física, sempre com acompanhamento profissional.”
Alimentos que ajudam no emagrecimento
Alguns alimentos termogênicos podem ser aliados do emagrecimento.
- Pimenta, gengibre, canela e chá verde auxiliam na aceleração do metabolismo e na oxidação de gorduras.
- Sopas e caldos também são ótimas opções devido ao alto poder de hidratar e ajudar no controle do apetite e na digestão.
“Fazer refeições mais leves e frequentes e manter a prática de atividade física ajudam a equilibrar o gasto energético”, acrescenta a nutricionista.
Exercícios físicos
Durante os treinos musculares, o frio também eleva o gasto calórico, conforme Leandra Batista, professora de Educação Física do CEUB. “O corpo precisa manter a temperatura em torno de 37°C, e isso exige energia por meio da termogênese. Esse gasto é mais voltado à regulação térmica do que diretamente à queima de gordura”, justifica.
Os exercícios mais eficazes para potencializar esse efeito no inverno são os que envolvem grandes grupos musculares e aumentam bastante a frequência cardíaca. Leandra ilustra: corrida, ciclismo, natação e HIIT (treino intervalado de alta intensidade). Na musculação, os exercícios multiarticulares (agachamento, levantamento terra, supino) são os mais indicados por manter o metabolismo acelerado horas após o treino.
Entretanto, a baixa temperatura aumenta o risco de lesões devido ao fluxo sanguíneo e elasticidade muscular e tendinosa reduzidos. “A melhor prevenção é realizar aquecimento e ativações antes do treino e manter pausas ativas ao longo do dia”, indica a educadora física.
A motivação também pode ser comprometida na temporada. Leandra sugere estabelecer metas curtas e recompensas, optar por treinos coletivos, encarar o frio como desafio — não como obstáculo —, priorizar roupas e espaços aquecidos e fazer pequenas ativações em casa (polichinelos, sentar e levantar da cadeira) antes de sair.
Combinando o déficit calórico com treinamento de força e ingestão adequada de proteínas, o frio pode ser um aliado para alcançar a perda de gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo.
