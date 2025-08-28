POPULAÇÂO

As 15 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes

Descubra quais são as cidades mais populosas do Brasil, de acordo com os novos dados divulgados pelo IBGE

Por Maria Luiza Campelo
Flicker/Geaorge Vale

IBGE

Quase 20% da população brasileira, cerca de 42,8 milhões de pessoas, vivem em apenas 15 cidades. Os dados são da pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelou que uma a cada cinco pessoas mora em uma das 15 maiores cidades do país

Wikimedia commons

1° lugar - São Paulo

Com 11,9 milhões de habitantes, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. A capital paulista, sozinha, tem uma população maior que a de quatro estados brasileiros, indicando a alta taxa populacional

Flickr/Diogo Moreira

2° lugar - Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição na lista, com 6,7 milhões de moradores. A capital carioca é um dos centros urbanos mais importantes do Brasil, conhecido mundialmente pela beleza, que atrai muitos turistas

Flickr/Rafael Bahiense

3° lugar - Brasília

Brasília está na terceira posição, com 3 milhões de habitantes. A capital federal é um centro político e administrativo, e se destaca pela arquitetura e importância na gestão do Brasil

Flicker/Roque de Sá/Agência Senado

4° lugar - Fortaleza

Localizada no Nordeste, Fortaleza é uma das grandes metrópoles brasileiras, com uma população de 2,6 milhões de habitantes. A capital do Ceará é um importante centro de turismo e economia na região, além de ser conhecida por suas praias

Flickr/Benevaldo Lima

5° lugar - Salvador

A capital baiana, Salvador, também tem uma população de 2,6 milhões de pessoas, empatando com Fortaleza. A cidade é um centro de grande relevância cultural e histórica para o Brasil, com uma herança rica e uma culinária única

Flickr/Mariana Gil

6° lugar - Belo Horizonte

Com 2,4 milhões de habitantes, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, ocupa a sexta posição na lista. A cidade é conhecida por sua rica culinária, além de ser um dos principais centros econômicos do Brasil

Flickr/Carlos Reis

7° lugar - Manaus

A capital do Amazonas, Manaus, conta com 2,3 milhões de moradores. Sendo o principal centro econômico da região amazônica, a cidade se destaca por ser um ponto de partida para a exploração das belezas naturais da Floresta Amazônica

Flickr/Fernando Stankuns

8° lugar - Curitiba

Com 1,8 milhões de habitantes, a capital do Paraná, Curitiba, é conhecida pelo seu planejamento urbano. A cidade se destaca por seus parques e áreas verdes, que proporcionam uma alta qualidade de vida aos seus moradores

Flicker/Márcio Cabral de Moura

9° lugar - Recife

A capital de Pernambuco, Recife, tem uma população de 1,6 milhões de habitantes. A cidade, cortada por rios e pontes, é um importante centro econômico e cultural do Nordeste, e se destaca pela sua rica história e por seu carnaval animado

Flickr/Márcio Cabral de Moura

10° lugar - Goiânia

Goiânia, a capital de Goiás, ultrapassou a marca do milhão, com 1,5 milhão de habitantes. A cidade é um importante centro econômico e logístico do Centro-Oeste, sendo uma porta de entrada para a produção rural e agrícola do país

Flickr/Fernando Stankuns

11° lugar - Belém

Belém, a capital do Pará, tem 1,4 milhões de habitantes. A cidade é um importante porto fluvial e centro cultural da Amazônia, com um mercado de alimentos único e uma culinária de influências indígenas

Flickr/Carlos Oliveira Reis

12° lugar - Porto Alegre

A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também tem 1,4 milhões de habitantes.A cidade destaca-se como um relevante centro industrial e cultural na região sul do Brasil, com uma economia diversificada e um centro histórico com arquitetura marcante

Flicker/Anderson Vaz

13° lugar - Guarulhos

Guarulhos, com 1,3 milhões de habitantes, é uma das duas cidades da lista que não são capitais. Localizada em São Paulo, abriga o maior aeroporto do país, o que a torna um ponto estratégico para o turismo da capital, São Paulo

Flickr/Douglas Silva Azevedo

14º lugar - Campinas

Campinas, com 1,2 milhões de habitantes, é a terceira cidade paulista na lista.

 Flickr/Fernando Stankuns

15º lugar - São Luís

A capital do Maranhão, São Luís, completa a lista das 15 cidades mais populosas do Brasil, com 1,1 milhões de habitantes, a cidade possui um papel histórico e cultural muito importante

Flickr/Mariana Costa

