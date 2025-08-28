As 15 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes

Quase 20% da população brasileira, cerca de 42,8 milhões de pessoas, vivem em apenas 15 cidades. Os dados são da pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelou que uma a cada cinco pessoas mora em uma das 15 maiores cidades do paísWikimedia commons
Com 11,9 milhões de habitantes, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. A capital paulista, sozinha, tem uma população maior que a de quatro estados brasileiros, indicando a alta taxa populacionalFlickr/Diogo Moreira
O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição na lista, com 6,7 milhões de moradores. A capital carioca é um dos centros urbanos mais importantes do Brasil, conhecido mundialmente pela beleza, que atrai muitos turistasFlickr/Rafael Bahiense
Brasília está na terceira posição, com 3 milhões de habitantes. A capital federal é um centro político e administrativo, e se destaca pela arquitetura e importância na gestão do BrasilFlicker/Roque de Sá/Agência Senado
Localizada no Nordeste, Fortaleza é uma das grandes metrópoles brasileiras, com uma população de 2,6 milhões de habitantes. A capital do Ceará é um importante centro de turismo e economia na região, além de ser conhecida por suas praiasFlickr/Benevaldo Lima
A capital baiana, Salvador, também tem uma população de 2,6 milhões de pessoas, empatando com Fortaleza. A cidade é um centro de grande relevância cultural e histórica para o Brasil, com uma herança rica e uma culinária únicaFlickr/Mariana Gil
Com 2,4 milhões de habitantes, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, ocupa a sexta posição na lista. A cidade é conhecida por sua rica culinária, além de ser um dos principais centros econômicos do BrasilFlickr/Carlos Reis
A capital do Amazonas, Manaus, conta com 2,3 milhões de moradores. Sendo o principal centro econômico da região amazônica, a cidade se destaca por ser um ponto de partida para a exploração das belezas naturais da Floresta AmazônicaFlickr/Fernando Stankuns
Com 1,8 milhões de habitantes, a capital do Paraná, Curitiba, é conhecida pelo seu planejamento urbano. A cidade se destaca por seus parques e áreas verdes, que proporcionam uma alta qualidade de vida aos seus moradoresFlicker/Márcio Cabral de Moura
A capital de Pernambuco, Recife, tem uma população de 1,6 milhões de habitantes. A cidade, cortada por rios e pontes, é um importante centro econômico e cultural do Nordeste, e se destaca pela sua rica história e por seu carnaval animadoFlickr/Márcio Cabral de Moura
Goiânia, a capital de Goiás, ultrapassou a marca do milhão, com 1,5 milhão de habitantes. A cidade é um importante centro econômico e logístico do Centro-Oeste, sendo uma porta de entrada para a produção rural e agrícola do paísFlickr/Fernando Stankuns
Belém, a capital do Pará, tem 1,4 milhões de habitantes. A cidade é um importante porto fluvial e centro cultural da Amazônia, com um mercado de alimentos único e uma culinária de influências indígenasFlickr/Carlos Oliveira Reis
A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também tem 1,4 milhões de habitantes.A cidade destaca-se como um relevante centro industrial e cultural na região sul do Brasil, com uma economia diversificada e um centro histórico com arquitetura marcanteFlicker/Anderson Vaz
Guarulhos, com 1,3 milhões de habitantes, é uma das duas cidades da lista que não são capitais. Localizada em São Paulo, abriga o maior aeroporto do país, o que a torna um ponto estratégico para o turismo da capital, São PauloFlickr/Douglas Silva Azevedo
Campinas, com 1,2 milhões de habitantes, é a terceira cidade paulista na lista.Flickr/Fernando Stankuns
A capital do Maranhão, São Luís, completa a lista das 15 cidades mais populosas do Brasil, com 1,1 milhões de habitantes, a cidade possui um papel histórico e cultural muito importanteFlickr/Mariana Costa