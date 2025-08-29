IBGE

As cidades brasileiras com menos de mil habitantes

Conheça os quatro municípios brasileiros com menos de mil habitantes, de acordo com dados do IBGE

Por Maria Luiza Campelo
Sueli Santos

Enquanto capitais populosas como São Paulo e Rio de Janeiro abrigam milhões de pessoas, o IBGE revelou, na quinta-feira (28/8), dados que mostram quais são os quatro municípios brasileiros com a menor população

 Wikimedia commons

Serra da Saudade (MG)

Serra da Saudade, em Minas Gerais, tem a menor população do Brasil, com apenas 856 habitantes. Como comparação, essa quantidade de pessoas seria praticamente equivalente a capacidade máxima de um avião Airbus A380, que cabe até 853 passageiros

 Prefeitura de Serra da Saudade

Anhanguera (GO)

No interior de Goiás, Anhanguera se mantém como a segunda cidade menos populosa do Brasil, com 913 moradores

 Prefeitura de Anhanguera

Borá (SP)

Localizada no estado mais populoso do país, Borá se destaca pela pequena população de 932 pessoas. Em contraste com a capital, com mais de 11 milhões de habitantes, Borá mostra que São Paulo também pode ser um estado de pequenas cidades

Wikimedia commons

Araguainha (MT)

Araguainha, em Mato Grosso, é uma das quatro menores cidades do Brasil, com 997 moradores, quase alcançando mil habitantes

 Reprodução/Instagram/@prefeituradearaguainha

Diversidade do Brasil

Os dados do IBGE mostram que o Brasil tem uma enorme diversidade demográfica. Das grandes, às pequenas cidades, o país é um retrato de diferentes realidades e estilos de vida

Flicker/Geaorge Vale

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

