As cidades brasileiras com menos de mil habitantes

Enquanto capitais populosas como São Paulo e Rio de Janeiro abrigam milhões de pessoas, o IBGE revelou, na quinta-feira (28/8), dados que mostram quais são os quatro municípios brasileiros com a menor populaçãoWikimedia commons
Serra da Saudade, em Minas Gerais, tem a menor população do Brasil, com apenas 856 habitantes. Como comparação, essa quantidade de pessoas seria praticamente equivalente a capacidade máxima de um avião Airbus A380, que cabe até 853 passageirosPrefeitura de Serra da Saudade
No interior de Goiás, Anhanguera se mantém como a segunda cidade menos populosa do Brasil, com 913 moradoresPrefeitura de Anhanguera
Localizada no estado mais populoso do país, Borá se destaca pela pequena população de 932 pessoas. Em contraste com a capital, com mais de 11 milhões de habitantes, Borá mostra que São Paulo também pode ser um estado de pequenas cidadesWikimedia commons
Araguainha, em Mato Grosso, é uma das quatro menores cidades do Brasil, com 997 moradores, quase alcançando mil habitantesReprodução/Instagram/@prefeituradearaguainha
Os dados do IBGE mostram que o Brasil tem uma enorme diversidade demográfica. Das grandes, às pequenas cidades, o país é um retrato de diferentes realidades e estilos de vidaFlicker/Geaorge Vale
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori