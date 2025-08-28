Os encantos da cidade com menos moradores do Brasil

A menor cidade brasileira fica em Minas Gerais e tem menos habitantes do que muitos bairros por aí. É um lugar onde todos se conhecem pelo nomeFreepik
Embora pequena em gente, a cidade é surpreendentemente grande em território. Sua área é maior que a da capital mineira, Belo HorizonteFreepik
Esqueça o trânsito, a correria e o barulho. O ritmo de vida é calmo, ideal para quem busca paz e um estilo de vida mais serenoFreepik
É difícil de acreditar, mas algumas ruas são tão tranquilas que você pode ter a via inteira só para você. Vizinhos? Nem sempre. Tem ruas na cidade que só tem um morador!Photographer: Dragos Condrea
Em um lugar com tão pouca gente, a conexão é prioridade. O centro da cidade oferece Wi-Fi gratuito para facilitar a comunicaçãoFreepik
Viver com medo de crimes é coisa do passado. O último homicídio registrado na cidade aconteceu há mais de 50 anosFreepik
Não espere um shopping center ou uma rua de lojas. A estrutura comercial é enxuta, com o essencial para atender os moradoresIakov Filimonov
A vida gira em torno de poucos pontos de referência. A cidade conta com apenas dois supermercados e uma única padaria para servir toda a populaçãoFreepik
Para abastecer o carro, uma pequena aventura. Os moradores precisam viajar para cidades vizinhas, aproveitando a oportunidade para outras comprasFreepik
O município alterna o comando político entre o ex-casal Neusa Ribeiro e Alaôr Machado, ambos do Progressistas (PP), desde 2000. Neusa governou em 2009–2012, 2013–2016 e foi eleita novamente para 2025–2028. Já Alaôr soma cinco mandatos: 1993–1996, 2001–2004, 2005–2008, 2017–2020 e 2021–2024Kotkoa
A cidade assumiu o posto de município menos populoso do Brasil, superando Borá, no interior de São Paulo. Já sabe qual cidade é?Iakov Filimonov
Com apenas 831 habitantes, Serra da Saudade é a joia rara de Minas Gerais, que nos lembra que a grandeza de um lugar não está no número de pessoas, mas na qualidade de vida da populaçãoSueli Santos