Confira o resultado da Mega-Sena e demais loterias deste sábado (30/8)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (30/8), seis loterias: os concursos 2908 da Mega-Sena; o 6814 da Quina; 281 da +Milionária; o 2288 da Timemania e o 1109 do Dia da SorteDivulgação/Loterias Caixa
+Milionária: R$ 150 milhões / Dia de Sorte: R$ 1,2 milhão / Mega-Sena: R$ 8,3 milhões / Quina: R$ 3,3 milhões / Timemania: R$ 19,5 milhõesPixabay
Teve as seguintes dezenas sorteadas: 20-35-36-37-38-50Reprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados: 12-36-38-42-80Reprodução/Loterias Caixa
Apresentou o seguinte resultado: 02-05-17-20-32-34-59. O time do coração é o 40-Fluminense/RJReprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 03-05-18-19-29-43. Os trevos sorteados foram: 1-4Reprodução/Loterias Caixa
Teve o seguinte resultado: 03-06-11-15-19-28-29. O mês da sorte é 10-outubroReprodução/Loterias Caixa