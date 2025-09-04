Ganso adota homem que alugou chácara com a família

A conexão entre os dois foi tanta que é possível ver como o ganso fica abalado em um momento em que Kaká precisa deixar o sítio - (crédito: Reprodução/instagram/@menina.amada)

Apesar de geralmente serem conhecidos por atacar os seres humanos, um ganso viralizou nas redes sociais ao mostrar como alguns deles podem ser afetuosos. Recentemente, em um vídeo, a ave dessa espécie de uma chácara no interior de São Paulo se apegou a um visitante: Carlos Eduardo Oliveira, conhecido como Kaká, que alugou o local para passar alguns dias na propriedade com sua família.

Apesar da história terminar em amizade, o primeiro encontro não foi tão amigável assim. Nas imagens é possível ver o ganso atacando o homem assim que ele sai do carro. Entretanto, a briga entre eles não durou muito e a ave logo se apegou ao Kaká e não parava de segui-lo.

O afeto do animal com o homem foi tanto, que em uma das cenas é possível ver Kaká carrega a criatura e coloca para nadar um pouco em um açude na propriedade. A esperança era de conseguir “um pouco de paz”, longe da ave semi-aquática.

Com saudades de seu parceiro, o ganço esperava o homem na porta de casa, para só então começar sua rotina atrás do amigo. O ganso chegou a ficar abalado em um momento em que Kaká precisou deixar o sítio. No final do episódio, os dois aparecem juntos e se divertindo enquanto nadam lado a lado na piscina da propriedade.

O vídeo publicado na rede social Instagram, pela esposa de Kaká, Talita Aimê, ganhou o coração dos internautas. A postagem já conta com mais de 2 milhões de visualizações e cerca de 14 mil comentários, onde as pessoas compartilharam o afeto com o ganso.

“Que lindo!! Um privilégio para ele e uma tristeza para o ganso quando ele for embora.”, comentou uma seguidora.

Já um outro internauta disse que Kaká deveria adotar o ganso. “Tadinho, ele se apegou a você. Aceite e cuide dele, você não percebe mas ele também cuida de você, do jeito dele.”

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa