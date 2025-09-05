Quina, Dupla Sena e mais: confira os resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (5/9), quatro loterias: os concursos 6819 da Quina; o 2856 da Dupla Sena; o 2819 da Lotomania e o 742 da Super SeteDivulgação/Loterias Caixa
Quina: R$ 2,3 milhões / Super Sete: R$ 650 mil / Dupla Sena: R$ 7,04 milhões / Lotomania: R$ 529 milPixabay
Teve os seguintes números sorteados: 06-38-43-52-63Reprodução/Loterias Caixa
Apresentou os seguintes números: 00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89Reprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 4 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 1Reprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados: 04-05-21-22-30-32 no primeiro sorteio; e 05-31-34-38-40-50 no segundo sorteioReprodução/Loterias Caixa