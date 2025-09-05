LOTERIAS

Quina, Dupla Sena e mais: confira os resultados desta sexta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução/Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (5/9), quatro loterias: os concursos 6819 da Quina; o 2856 da Dupla Sena; o 2819 da Lotomania e o 742 da Super Sete

 Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Quina: R$ 2,3 milhões / Super Sete: R$ 650 mil / Dupla Sena: R$ 7,04 milhões / Lotomania: R$ 529 mil

 Pixabay

Quina

Teve os seguintes números sorteados: 06-38-43-52-63

 Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

Apresentou os seguintes números: 00-13-16-19-24-28-35-38-44-46-52-53-62-69-71-75-77-79-86-89

 Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 4 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 1

 Reprodução/Loterias Caixa

Dupla Sena

Teve os seguintes números sorteados: 04-05-21-22-30-32 no primeiro sorteio; e 05-31-34-38-40-50 no segundo sorteio

 Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais

Saiba Mais