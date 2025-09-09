iPhone 17: veja os modelos, preços e data de lançamento

A Apple realizou, nesta terça-feira (9/9), o lançamento do iPhone 17. O anúncio ocorreu durante o evento anual da empresa, em Cupertino, Califórnia, onde são divulgadas as principais novidades da marca.Bangyu Wang/Unsplash
Entre as principais inovações, os novos iPhones trazem uma tela com alta taxa de atualização, que promete uma rolagem mais suave, além do processador A19 — o mais recente da empresa
Os aparelhos também contam com escudo de cerâmica para maior resistência a riscos e um revestimento antirreflexo de sete camadas, que reduz significativamente o brilho da tela. A Apple também destacou a melhoria na autonomia da bateria e a nova tecnologia de carregamento rápido
O modelo padrão do iPhone 17 é o mais barato da nova linha, com preços a partir de R$ 7.999. Ele estará disponível com 256 GB ou 512 GB de armazenamento e em cinco opções de cores: preto, lavanda, azul-névoa, sálvia e branco
Outra novidade é o iPhone Air, anunciado como o modelo mais fino já criado pela marca, com apenas 5,6 mm de espessura e pesando 165 gramas. O dispositivo será vendido a partir de R$ 10.499
O iPhone Air terá quatro opções de cor: preto espacial, branco nuvem, dourado claro e azul-celeste. Diferente dos demais modelos, o iPhone Air tem apenas uma câmera traseira e uma frontalApple/Divulgação
Os modelos iPhone 17 Pro (R$ 11.499) e iPhone 17 Pro Max (R$ 12.499) contam com um sistema de câmeras Fusion de 48 megapixels, com três lentes — principal, ultra angular e uma nova teleobjetiva. Os modelos estarão disponíveis em três cores: azul-escuro, laranja-cósmico e prata
Além dos novos iPhones, a Apple também anunciou novos modelos para os fones de ouvido AirPods e os relógios inteligentes Apple Watch. Detalhes sobre esses produtos devem ser divulgados nas próximas semanasApple/Divulgação