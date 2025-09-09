Apple anuncia iPhone 17; confira modelos e preços no Brasil

A Apple realizou, nesta terça-feira (9/9), o lançamento do iPhone 17. O anúncio ocorreu durante o evento anual da empresa, em Cupertino, Califórnia, onde são divulgadas as principais novidades da marca. Três novos modelos foram lançados, com o maior destaque para o 17 Air, versão ultrafina do celular.

Os telefones estarão disponíveis no Brasil para pré-venda a partir da próxima segunda-feira (19/9). Confira os modelos e valores:

iPhone 17: a partir de R$ 7.999

a partir de R$ 7.999 iPhone 17 Air: a partir de R$ 10.499

a partir de R$ 10.499 iPhone 17 Pro: a partir de R$ 11.499

a partir de R$ 11.499 iPhone 17 Pro Max: a partir de R$ 12.499

O iPhone 17 Air tem como inspiração os Macbooks da marca, que esbanjam um design minimalista e uma espessura super fina. Segundo a Apple, o novo celular conta com o chamado Ceramic Shield, uma proteção feita com nanocristais de cerâmica mega resistentes, tanto na parte traseira quanto na parte frontal.

O aparelho conta também com o novo chip N1, e segundo a empresa, tem o melhor consumo de energia entre os iPhones. O modelo também não terá suporte para chip físico.

Já as versões tradicionais do celular contam com algumas novidades como o chip A19 Pro com resfriamento aprimorado, módulo avantajado das câmeras, além da adição de uma lente de zoom óptico de 8x. O celular conta com uma câmera traseira principal de 48 megapixels. A câmera de selfies consegue enquadrar automaticamente todas as pessoas presentes na foto.

Outra novidade é o aprimoramento da inteligência artificial do Apple Intelligence, que agora permite a tradução simultânea em ligações, chamadas de vídeo e mensagens.

Leia também: Assaltante se revolta por vítima não ter iPhone e atira na mão dela

O iPhone 17 será lançado em cinco cores: lilás, azul, preto, prata e verde. Os modelos estão podem ter de 256 GB até 2 TB de memória, dependendo da versão.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori