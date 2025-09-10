ROEDORES

Conheça ‘Vovó Bambi’, a hamster idosa que conquistou a internet

O roedor encantou e chocou a internet, levantando debate sobre a longevidade desses animais

Por Jessica Sousa
Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Bambi

A hamster Bambi, falecida em 18 de julho deste ano, cativou as redes sociais por ser considerada ‘‘muito velha’’: com cerca de 3 anos, Bambi teve uma vida considerada longa para a média desses roedores

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Redes Sociais

O vídeo, compartilhado na internet pela tutora Angelina Sanchez, acumula cerca de 5 milhões de curtidas e mais de 1,4 milhão de compartilhamentos na rede social Tik Tok

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Comentários

A postagem levantou comentários e dúvidas acerca do tempo de vida desses roedores: diversos internautas compartilharam nunca ter visto um hamster alcançar essa idade antes. 'A esse ponto, morrer de velhice é a morte mais rara que um hamster pode ter', escreveu um usuário

Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Envelhecimento

Nas imagens, Bambi exibe aparência magra, pequena, e os poucos pêlos do corpo estão brancos. Ela é registrada correndo com dificuldade na roda para roedores; ao sair, cai de costas e é resgatada por Angelina

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Opinião de especialista

A médica veterinária Priscilla Santos Crepaldi explica que esses pequenos animais vivem uma média de 2 anos: ‘‘Alguns podem viver até 3 anos e meio, graças à genética e também aos bons cuidados feitos pelo tutor’’

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Cuidados

Para estender o tempo e a qualidade de vida dos hamsters, a profissional ressalta a importância de que os animais vivam sozinhos por serem silvestres e de comportamento isolado

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Isolamento

Quando domesticados, o ideal é que não haja mais de um vivendo na mesma gaiola ou terrário

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Alimentação

Além disso, a alimentação conta muito: mix de sementes, ração, legumes, verduras e proteína animal compõem as refeições desses animais onívoros

 Reprodução/TikTok/@angelinasanhz

Rotina

Já a roda onde eles correm precisa ser grande, pois a coluna precisa ficar reta durante o movimento. Visitas anuais ao veterinário são sempre bem indicadas para a longevidade dos pets, explica

 Zhaoli JIN/Unsplash

Veja Mais

*Estagiária sob supervisão de ...

Saiba Mais