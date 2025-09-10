Conheça ‘Vovó Bambi’, a hamster idosa que conquistou a internet

A hamster Bambi, falecida em 18 de julho deste ano, cativou as redes sociais por ser considerada ‘‘muito velha’’: com cerca de 3 anos, Bambi teve uma vida considerada longa para a média desses roedoresReprodução/TikTok/@angelinasanhz
O vídeo, compartilhado na internet pela tutora Angelina Sanchez, acumula cerca de 5 milhões de curtidas e mais de 1,4 milhão de compartilhamentos na rede social Tik TokReprodução/TikTok/@angelinasanhz
A postagem levantou comentários e dúvidas acerca do tempo de vida desses roedores: diversos internautas compartilharam nunca ter visto um hamster alcançar essa idade antes. 'A esse ponto, morrer de velhice é a morte mais rara que um hamster pode ter', escreveu um usuárioReprodução/TikTok/@angelinasanhz
Nas imagens, Bambi exibe aparência magra, pequena, e os poucos pêlos do corpo estão brancos. Ela é registrada correndo com dificuldade na roda para roedores; ao sair, cai de costas e é resgatada por AngelinaReprodução/TikTok/@angelinasanhz
A médica veterinária Priscilla Santos Crepaldi explica que esses pequenos animais vivem uma média de 2 anos: ‘‘Alguns podem viver até 3 anos e meio, graças à genética e também aos bons cuidados feitos pelo tutor’’Reprodução/TikTok/@angelinasanhz
Para estender o tempo e a qualidade de vida dos hamsters, a profissional ressalta a importância de que os animais vivam sozinhos por serem silvestres e de comportamento isoladoReprodução/TikTok/@angelinasanhz
Quando domesticados, o ideal é que não haja mais de um vivendo na mesma gaiola ou terrárioReprodução/TikTok/@angelinasanhz
Além disso, a alimentação conta muito: mix de sementes, ração, legumes, verduras e proteína animal compõem as refeições desses animais onívorosReprodução/TikTok/@angelinasanhz
Já a roda onde eles correm precisa ser grande, pois a coluna precisa ficar reta durante o movimento. Visitas anuais ao veterinário são sempre bem indicadas para a longevidade dos pets, explicaZhaoli JIN/Unsplash
