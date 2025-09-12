Vacas veem a grama após seis meses e reação emociona

O vídeo viral mostra a felicidade de vacas ao ver a grama após 6 meses de confinamento - (crédito: Reprodução/tiktok/@darswish)

Um vídeo publicado nas redes sociais está sendo palco de uma verdadeira discussão entre dezenas de pessoas na internet. As imagens mostram o momento em que vacas, após seis meses de confinamento devido ao inverno, voltam a pisar na grama.

Assim que saem do celeiro, elas literalmente pulam de alegria, correndo e saltitando. A cena não apenas arrancou risadas, mas também mostrou a importância da liberdade para as vacas.

Com milhões de curtidas nas plataformas digitais, o vídeo coleciona comentários de todos os tipos. Alguns internautas não perderam a chance de debochar: “Se o churrasco está feliz, eu estou feliz também”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Ótimo trabalho, agora estou com fome”.

Mas também houve quem se derretesse com a cena. “Parecem crianças saltitando para brincarem”, comentou um internauta. Já outro destacou a sensibilidade do momento: “Isso se chama alegria! A prova de que os animais têm emoções, assim como nós!”.

O registro segue conquistando a rede, mostrando que até mesmo um simples reencontro com a natureza pode ser contagiante.



