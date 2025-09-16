InícioDiversão e Arte
LUTO

Morre o ator Robert Redford, aos 89 anos

A informação foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK

(FILES) US actor Robert Redford poses upon his arrival at the 2021 award ceremony of the Prince Albert II of Monaco Foundation in Monaco, on october 29, 2021. US acting legend Robert Redford died early on September 16, 2025, at his home in Utah, the New York Times reported. He was 89. (Photo by Valery HACHE / AFP) - (crédito: Valery HACHE / AFP)
(FILES) US actor Robert Redford poses upon his arrival at the 2021 award ceremony of the Prince Albert II of Monaco Foundation in Monaco, on october 29, 2021. US acting legend Robert Redford died early on September 16, 2025, at his home in Utah, the New York Times reported. He was 89. (Photo by Valery HACHE / AFP) - (crédito: Valery HACHE / AFP)

O ator e cineasta Robert Redford morreu aos 89 anos na manhã desta terça-feira (16/9). A informação foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK ao jornal americano The New York Times.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o comunicado, Robert morreu “nas montanhas de Utah — o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava. Sentiremos muita falta dele. A família pede privacidade".

Redford ganhou projeção internacional a partir dos anos 1960 e se tornou um dos grandes rostos do cinema americano nas décadas seguintes. Estrelou sucessos como Butch Cassidy (1969), Golpe de Mestre (1973) e Todos os Homens do Presidente (1976), filmes que ajudaram a moldar a imagem do galã sofisticado e carismático que o acompanhou ao longo da carreira.

Nos anos 1980, Redford ampliou sua atuação na indústria. Sua estreia como diretor, com Gente como a Gente (1980), lhe rendeu o Oscar de melhor direção. Em 2002, foi homenageado com um Oscar honorário por sua contribuição ao cinema e por ter se tornado uma "inspiração para cineastas de todo o mundo", segundo a Academia.

Além de seu trabalho artístico, Redford é reconhecido pelo incentivo ao cinema independente. Fundador do Instituto Sundance, ele foi responsável pela criação do Festival de Sundance, hoje uma das principais vitrines do cinema alternativo mundial.

Em 2018, o ator anunciou a aposentadoria. Seu último papel no cinema foi em O Velho e a Arma, em que interpreta Forrest Tucker, um assaltante veterano em fim de carreira. O filme funcionou como uma despedida simbólica, encerrando com elegância a trajetória de um dos grandes nomes da história de Hollywood.

Saiba Mais

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 16/09/2025 09:49 / atualizado em 16/09/2025 10:20
x