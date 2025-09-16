Morre o ator Robert Redford, aos 89 anos

O ator e cineasta Robert Redford morreu aos 89 anos na manhã desta terça-feira (16/9). A informação foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK ao jornal americano The New York Times.

Segundo o comunicado, Robert morreu “nas montanhas de Utah — o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava. Sentiremos muita falta dele. A família pede privacidade".

Redford ganhou projeção internacional a partir dos anos 1960 e se tornou um dos grandes rostos do cinema americano nas décadas seguintes. Estrelou sucessos como Butch Cassidy (1969), Golpe de Mestre (1973) e Todos os Homens do Presidente (1976), filmes que ajudaram a moldar a imagem do galã sofisticado e carismático que o acompanhou ao longo da carreira.

Nos anos 1980, Redford ampliou sua atuação na indústria. Sua estreia como diretor, com Gente como a Gente (1980), lhe rendeu o Oscar de melhor direção. Em 2002, foi homenageado com um Oscar honorário por sua contribuição ao cinema e por ter se tornado uma "inspiração para cineastas de todo o mundo", segundo a Academia.

Além de seu trabalho artístico, Redford é reconhecido pelo incentivo ao cinema independente. Fundador do Instituto Sundance, ele foi responsável pela criação do Festival de Sundance, hoje uma das principais vitrines do cinema alternativo mundial.

Em 2018, o ator anunciou a aposentadoria. Seu último papel no cinema foi em O Velho e a Arma, em que interpreta Forrest Tucker, um assaltante veterano em fim de carreira. O filme funcionou como uma despedida simbólica, encerrando com elegância a trajetória de um dos grandes nomes da história de Hollywood.

