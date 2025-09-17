Clover, o girassol que quebrou o recorde de mais alto do mundo

Um girassol entrou para o livro dos recordes como o mais alto do mundo após atingir a marca de 10,9 metros de alturaReprodução/instagram/@realratedred
O caso foi registrado em Fort Wayne, estado de Indiana (EUA), e superou em quase dois metros o recorde estabelecido quase 10 anos atrás, pertencente a um girassol da Alemanha, que chegou a 9,17 metrosReprodução/instagram/@realratedred
A planta que ganhou o nome de Clover, foi plantada pelo paisagista e vendedor de sementes ucraniano Alex BabichReprodução/instagram/@realratedred
Já a medição oficial da flor ocorreu no dia três de setembro, e foi realizada pelo Departamento de Pesos e Medidas do Condado de Allen e por especialistas da Universidade PurdueReprodução/instagram/@realratedred
O Guinness World Records chegou a declarar que o girassol é facilmente do tamanho de uma casa de três andaresEd Alves/CB/D.A Press
O trabalho para tamanho feito se iniciou há 7 anos, quando Babich começou a selecionar sementes de girassol, e trocá-las com outros entusiastas do temaReprodução/instagram/@realratedred
Para chegar a tal altura, foram precisos alguns cuidados especiais com 'Clover'. A construção de uma estrutura para que a planta se apoiasse enquanto cresce foi necessária, também algumas técnicas para que a planta continuasse saudável, como a germinação em ambiente controlado durante a primaveraReprodução/GuinnessWorldRecords
O girassol é originário das Américas, e atualmente é cultivado em todo o mundo por ser usado em diversas práticasED ALVES/CB/D.A.Press
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes