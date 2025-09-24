O que é cidade-esponja, conceito criado pelo arquiteto Kongjian Yu

A proposta de Kongjian Yu era simples: conviver com a água em vez de combatê-la. Nos projetos dele, parques e áreas verdes funcionam como esponjas, absorvendo o excesso de chuva e reduzindo enchentesKongjian Yu / Turenscape
O conceito é referência para mais de 250 cidades no mundo e virou política nacional na ChinaKongjian Yu / Turenscape
Em entrevista à Fapesp no ano passado, Kongjian Yu disse que a cidade chinesa Sanya é um bom exemplo de uma cidade-esponja. Situada em região de monções, ela costumava sofrer com enchentes e secas
'Cidade-esponja é uma solução baseada na natureza holística, que trata ao mesmo tempo das inundações urbanas, do calor e da restauração do hábitat', disse Yu à Fapesp
Yu trabalhava com cidades-esponja e infraestrutura ecológica há mais de 27 anos, desde que voltou para a China, em 1997, dois anos após concluir o doutorado nos Estados UnidosReprodução/Freepik
Ele liderou o desenho e a construção de mais de mil projetos em mais de 250 cidades chinesas. 'A água é a chave para o ecossistema humano urbano', frisou
O arquiteto morreu aos 62 anos, em acidente aéreo ocorrido em Aquidauana, no Pantanal Sul-mato-grossense, quando participava de gravações sobre seu trabalho ao lado de cineastas brasileiros