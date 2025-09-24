Arquiteto e cineastas premiados estão entre as vítimas de acidente aéreo no MS

Vítimas da queda de avião no Mato Grosso do Sul - (crédito: Divulgação/CAU/BR/Academia Brasileira de Cinema e Redes sociais)

Quatro pessoas morreram na queda de avião em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira (23/9). As vítimas foram identificadas como: Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo; Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, documentarista e diretor; Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave; e Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista.



As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O avião explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados. A queda aconteceu na região da Fazenda Barra Mansa, uma área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior.



Quem são as vítimas?

Luiz Ferraz

Segundo a Academia Brasileira de Cinema, Luiz Ferraz era diretor especializado em projetos de documentário e não-ficção. Um dos trabalhos mais marcantes foi a direção da série indicada para o Emmy Internacional, Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia. A Olé Produções, produtora do qual Luiz era sócio, confirmou que ele viajou para Aquidauana para gravar material para um documentário chamado Planeta Esponja.

Kongjian Yu

Já o arquiteto chinês Kongjian Yu era reconhecido mundialmente pelo conceito das “cidades-esponja”. Nos projetos dele, parques e áreas verdes funcionam como esponjas, absorvendo o excesso de chuva e reduzindo enchentes. O conceito é referência para mais de 250 cidades no mundo e virou política nacional na China.

Rubens Crispim Jr.

Rubens Crispim Jr era formado em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (USP). Trabalhava com audiovisual há mais de 20 anos e participou de importantes festivais, No Festival de Cannes, ele exibiu o curta-metragem O que escolhemos ..., em 2009. Em 2006, ganhou o reality show Projeto 48 do canal TNT e fez o curta Os 400 Golpes, visualizado em toda a América Latina.

Marcelo Pereira de Barros

Marcelo Pereira de Barros era piloto e proprietário da aeronave que caiu na noite de terça-feira (23/9). Ele era uma pessoa conhecida na cidade de Aquidauana com o apelido de "Marcelo Pantaneiro". Ele era apaixonado pela região e tinha uma empresa de viagens aéreas. Marcelo deixa dois filhos.