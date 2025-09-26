Saiba o que é carcaju, animal que inspirou herói da Marvel

O personagem Wolverine é certamente um dos mais famosos entre os X-Men. Criado pela Marvel Comics, no ano de 1974, o herói foi desenhado por Len Wein, John Romita, Roy Thomas e Herb Trimpe e fez sua primeira aparição na 180ª edição da revista em quadrinho O incrível HulkJay Maidment/Marvel Studios
Um fato curioso sobre o personagem que poucos sabem é que ele foi inspirado em um animal: o carcaju, que também é conhecido como glutão ou wolverine em inglês. É um animal de pelagem marrom e preta, nativo das regiões frias da América do Norte, Europa e ÁsiaManfred Antranias Zimmer por Pixabay
Eles são conhecidos pela agressividade e capacidade de enfrentar animais maiores que eles, tais como ursos e lobos. Esses fatores, em conjunto com o nome, inspiraram a criação do heróiReprodução/Wikimedia commons
A ideia de fazer um personagem inspirado neste animal feroz foi de Roy Thomas, que na época, era o editor-chefe da Marvel. Thomas foi o responsável por pensar em um herói-mutante, com características do glutãoReprodução/instagram/@simba_cat_webster
Esses mamíferos são parentes distantes das lontras e ariranhas, e todos fazem parte da família dos mustelídeosReprodução/Pexels
O carcaju, em média, varia de 60 centímetros a um metro de comprimento, com peso de 8 a 18 kg, sendo que os machos podem chegar até aos 30 kg em alguns casosReprodução/freepik
São carnívoros que se alimentam majoritariamente de carcaças de grandes animais, mas também podem incluir pequenos roedores e aves na dieta. Em alguns casos podem atacar presas maiores como cervos e renasReprodução/ Wikimedia commons
Quando se sente ameaçado, pode expelir um mau cheiro como forma de defesa, assim como os gambás. Esse forte odor é expelido por glândulas presentes na região anal do animalReprodução/ animalia.bio
Os glutões também tem ótimo olfato, permitindo que farejem o alimento em grandes distâncias e até mesmo abaixo de camadas de neve. Ele é uma das ferramentas de comunicação do carcaju, assim como as vocalizações e os cheiros da urinaReprodução/billyhallofc
*Estagiário sob supervisão de ...