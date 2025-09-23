Filhote de saruê é resgatado no Lago Norte e levado a Hospital Veterinário

Bombeiros resgataram o animal e o encaminharam ao Hospital Veterinário de Taguatinga - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um filhote de saruê foi resgatado, na manhã desta terça-feira (23/9), no Lago Norte. Muito pequeno e sem condições de sobrevivência na mata, o animal foi recolhido com as técnicas adequadas de contenção e manejo pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM), do Guará.

Após o resgate, o saruê foi encaminhado ao Hospital Veterinário de Taguatinga, onde recebeu os cuidados necessários. Os bombeiros não informaram se o animal em situação de risco foi encontrado em alguma residência ou em via pública.

Leia também: PRF registrou 78 sinistros de trânsito com animais silvestres em rodovias do DF

Desde 1º de agosto de 2025, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) implantou o projeto piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, que visa atender a ocorrências de resgate de aves, mamíferos e répteis silvestres. A responsabilidade operacional do serviço no DF é do 13º GBM.

Na última quarta-feira (17), policiais militares do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA) retiraram uma jararaca de uma residência no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, após ser acionada por moradores, que a encontraram dentro da caixa acoplada de um sanitário.

No local, os policiais constataram tratar-se de uma espécie peçonhenta e considerada de risco, sobretudo devido à presença de uma criança pequena na residência. A serpente, em bom estado de saúde, foi contida, transportada e solta em área de habitat natural, distante de aglomerações humanas.

Leia também: Hospital é pioneiro no tratamento e reabilitação de animais silvestres





Orientações

Caso aviste animais silvestres correndo risco de atropelamento, é crucial seguir os seguintes passos para evitar acidentes e salvar vidas:

Parar em local seguro: nunca pare o veículo no meio da estrada, procure um local seguro para estacionar;

Sinalizar o local: use triângulos, cones ou outros sinalizadores de trânsito para alertar os demais motoristas;

Não se aproxime do animal: animais feridos podem reagir de forma agressiva. Observe o animal de longe e repasse as informações aos socorristas;

Acione o BPMA: ligue no 190 para que a ocorrência seja gerada e o batalhão seja designado ao local. É importante informar a localização e a condição do animal, além dos dados pessoais como o telefone para que os policiais consigam mais detalhes em tempo real e se equipem conforme a necessidade do resgate;

Aguarde as instruções: siga as orientações dadas pelos militares até a chegada da equipe de resgate.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular