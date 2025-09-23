ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Celebridades que já marcaram presença na ONU

Beyoncé, BTS, Shakira, Lady Gaga e Ivete Sangalo, entre outros usam sua visibilidade em discursos, campanhas e missões da ONU para causas sociais

Por Bianca Lucca
Divulgação

Alcance global

Celebridades na ONU ajudam a ampliar a visibilidade de crises e causas sociais, levando os temas para milhões de pessoas por meio da mídia e das redes sociais

Divulgação

Mobilização e apoio

Ao usarem sua imagem, estimulam doações, pressionam governos e aproximam jovens da agenda da Organização, servindo como embaixadores da boa vontade. Confira algumas celebridades que já apareceram por lá:

Divulgação

Beyoncé

Em 2012, a cantora colaborou com a ONU no Dia Humanitário Mundial, apresentando 'I Was Here' na Assembleia Geral para mobilizar ações solidárias. Em 2015, visitou o Haiti em missão humanitária com representantes após o terremoto

TMJBrazil

BTS

Grupo de K-pop discursou na ONU em 2018, no lançamento da iniciativa Generation Unlimited, em parceria com a UNICEF. Em 2021, voltou à Assembleia Geral no SDG Moment, falando sobre juventude, COVID-19 e mudanças climáticas

Redes Sociais

Daniela Mercury

Cantora e representante de organizações da ONU como UNICEF, UNAIDS e UNESCO, engajada em causas humanitárias, de saúde e direitos humanos, usando sua arte e voz pública para mobilizar apoio

DIvulgação/ Territorio Comunicação

Shakira

Cantora colombiana e Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF. Já discursou na ONU sobre educação e primeira infância, além de participar de eventos ligados ao trabalho decente e à justiça social

AFP

Lady Gaga

Cantora norte-americana trabalhou com a UNICEF em ações de empoderamento juvenil e, em 2020, organizou com a ONU e a OMS o concerto global 'One World: Together at Home' para apoiar profissionais de saúde na pandemia

Reprodução/Instagram

George Clooney

Ator nomeado Mensageiro da Paz da ONU em 2008, trabalhou para aumentar a conscientização sobre operações de manutenção da paz e chamou atenção para a crise em Darfur

Universal/Divulgação

Charlize Theron

Atriz sul-africana escolhida como Mensageira da Paz da ONU em 2008, com foco na luta contra a violência sexual e de gênero

Bryan Steffy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Michael Douglas

Ator indicado como Mensageiro da Paz da ONU, com atuação voltada para o desarmamento nuclear e a promoção da paz e segurança internacional

Reprodução/Instagram @michaelkirkdouglas

Ivete Sangalo

Cantora baiana é Embaixadora da Boa Vontade da UNODC, participa de campanhas contra o tráfico de pessoas, aparecendo em eventos e usando sua visibilidade para conscientizar o público sobre o problema

 Rafa Mattei/Ivete Sangalo/Instagram

Leonardo DiCaprio

Ator norte-americano nomeado Mensageiro da Paz da ONU em 2014, engajado especialmente em causas ligadas à mudança climática e meio ambiente

ROBYN BECK/AFP

Paulo Coelho

Escritor brasileiro nomeado Mensageiro da Paz da ONU em 2007, com foco em diálogo intercultural, combate à pobreza e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Reprodução/Instagram/@paulocoelho

Angelina Jolie

Serviu como Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR (agência de refugiados da ONU) de 2001 a 2012, depois foi Enviada Especial de 2012 a 2022. Fez +60 missões de campo, denunciou crises de refugiados, deslocamentos forçados

 Reprodução/Pinterest

Nicole Kidman

Nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UN Women em 2006. Seu foco: direitos das mulheres, especialmente violência contra mulheres. Fez visitas a países devastados para ver projetos da UN Women

 ANGELA WEISS

Camila Pitanga

Atriz brasileira nomeada Embaixadora Nacional da ONU Mulheres, atua na promoção da igualdade de gênero, defesa dos direitos das mulheres e combate ao racismo e ao sexismo

 Andre Nicolau

Edward Norton

Tornou-se Embaixador da Boa Vontade da ONU para Biodiversidade. Trabalha para chamar atenção ao declínio da biodiversidade, conservação, desenvolvimento sustentável

Angela Weiss/ Divulgação

Don Cheadle

Nomeado Embaixador da Boa Vontade do UNEP (Programa de Meio Ambiente da ONU). Atua mobilizando o público para estilos de vida sustentáveis, visibilidade para problemas ambientais globais

AFP / Angela Weiss

Gugu Mbatha-Raw

Atriz britânica nomeada Embaixadora da Boa Vontade global do UNHCR (ONU para refugiados) em 2021. Visitou campos de refugiados em Uganda, Ruanda, comunidades afetadas por conflitos e defendendo apoio internacional para a causa

Reprodução

Emma Watson

Atuou como Embaixadora da Boa Vontade da UN Women, trabalhando com igualdade de gênero e campanhas como HeForShe

AFP

Ashley Judd

Embaixadora do UNFPA, órgão da ONU ligado à saúde reprodutiva e aos direitos das mulheres

 Instagram @ashley_judd / Reprodução

Audrey Hepburn

Foi Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, dedicando-se ao auxílio de crianças em situação de vulnerabilidade e promovendo os direitos infantis até seu falecimento em 1993

 Reprodução da internet

Katy Perry

Nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF em 2013, Katy tem trabalhado em prol da educação infantil e do empoderamento juvenil

 Reprodução/Instagram

Michelle Yeoh

Desde 2016, Michelle Yeoh é Embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e iniciativas de segurança rodoviária

 Getty Images via AFP

John Legend

Além de apoiar a UNICEF, John Legend fundou a Show Me Campaign, focada em garantir educação de qualidade para todas as crianças e combater disparidades no sistema de justiça criminal

 Derek White / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Anne Hathaway

Nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres em 2016, Anne Hathaway tem se dedicado à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento feminino

 Divulgação

Pharrell Williams

Nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, Pharrell trabalha em prol da educação artística, preservação cultural e apoio a comunidades marginalizadas

 Pinterest/Reprodução

Khaby Lame

Famoso por seus vídeos no TikTok, Khaby foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF em 2025, utilizando sua plataforma para inspirar crianças e promover mudanças positivas

 Reprodução / Instagram

