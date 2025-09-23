Celebridades que já marcaram presença na ONU

Celebridades na ONU ajudam a ampliar a visibilidade de crises e causas sociais, levando os temas para milhões de pessoas por meio da mídia e das redes sociaisDivulgação
Ao usarem sua imagem, estimulam doações, pressionam governos e aproximam jovens da agenda da Organização, servindo como embaixadores da boa vontade. Confira algumas celebridades que já apareceram por lá:Divulgação
Em 2012, a cantora colaborou com a ONU no Dia Humanitário Mundial, apresentando 'I Was Here' na Assembleia Geral para mobilizar ações solidárias. Em 2015, visitou o Haiti em missão humanitária com representantes após o terremotoTMJBrazil
Grupo de K-pop discursou na ONU em 2018, no lançamento da iniciativa Generation Unlimited, em parceria com a UNICEF. Em 2021, voltou à Assembleia Geral no SDG Moment, falando sobre juventude, COVID-19 e mudanças climáticasRedes Sociais
Cantora e representante de organizações da ONU como UNICEF, UNAIDS e UNESCO, engajada em causas humanitárias, de saúde e direitos humanos, usando sua arte e voz pública para mobilizar apoioDIvulgação/ Territorio Comunicação
Cantora colombiana e Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF. Já discursou na ONU sobre educação e primeira infância, além de participar de eventos ligados ao trabalho decente e à justiça socialAFP
Cantora norte-americana trabalhou com a UNICEF em ações de empoderamento juvenil e, em 2020, organizou com a ONU e a OMS o concerto global 'One World: Together at Home' para apoiar profissionais de saúde na pandemiaReprodução/Instagram
Ator nomeado Mensageiro da Paz da ONU em 2008, trabalhou para aumentar a conscientização sobre operações de manutenção da paz e chamou atenção para a crise em DarfurUniversal/Divulgação
Atriz sul-africana escolhida como Mensageira da Paz da ONU em 2008, com foco na luta contra a violência sexual e de gêneroBryan Steffy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ator indicado como Mensageiro da Paz da ONU, com atuação voltada para o desarmamento nuclear e a promoção da paz e segurança internacionalReprodução/Instagram @michaelkirkdouglas
Cantora baiana é Embaixadora da Boa Vontade da UNODC, participa de campanhas contra o tráfico de pessoas, aparecendo em eventos e usando sua visibilidade para conscientizar o público sobre o problemaRafa Mattei/Ivete Sangalo/Instagram
Ator norte-americano nomeado Mensageiro da Paz da ONU em 2014, engajado especialmente em causas ligadas à mudança climática e meio ambienteROBYN BECK/AFP
Escritor brasileiro nomeado Mensageiro da Paz da ONU em 2007, com foco em diálogo intercultural, combate à pobreza e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento SustentávelReprodução/Instagram/@paulocoelho
Serviu como Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR (agência de refugiados da ONU) de 2001 a 2012, depois foi Enviada Especial de 2012 a 2022. Fez +60 missões de campo, denunciou crises de refugiados, deslocamentos forçadosReprodução/Pinterest
Nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UN Women em 2006. Seu foco: direitos das mulheres, especialmente violência contra mulheres. Fez visitas a países devastados para ver projetos da UN WomenANGELA WEISS
Atriz brasileira nomeada Embaixadora Nacional da ONU Mulheres, atua na promoção da igualdade de gênero, defesa dos direitos das mulheres e combate ao racismo e ao sexismoAndre Nicolau
Tornou-se Embaixador da Boa Vontade da ONU para Biodiversidade. Trabalha para chamar atenção ao declínio da biodiversidade, conservação, desenvolvimento sustentávelAngela Weiss/ Divulgação
Nomeado Embaixador da Boa Vontade do UNEP (Programa de Meio Ambiente da ONU). Atua mobilizando o público para estilos de vida sustentáveis, visibilidade para problemas ambientais globaisAFP / Angela Weiss
Atriz britânica nomeada Embaixadora da Boa Vontade global do UNHCR (ONU para refugiados) em 2021. Visitou campos de refugiados em Uganda, Ruanda, comunidades afetadas por conflitos e defendendo apoio internacional para a causaReprodução
Atuou como Embaixadora da Boa Vontade da UN Women, trabalhando com igualdade de gênero e campanhas como HeForSheAFP
Embaixadora do UNFPA, órgão da ONU ligado à saúde reprodutiva e aos direitos das mulheresInstagram @ashley_judd / Reprodução
Foi Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, dedicando-se ao auxílio de crianças em situação de vulnerabilidade e promovendo os direitos infantis até seu falecimento em 1993Reprodução da internet
Nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF em 2013, Katy tem trabalhado em prol da educação infantil e do empoderamento juvenilReprodução/Instagram
Desde 2016, Michelle Yeoh é Embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e iniciativas de segurança rodoviáriaGetty Images via AFP
Além de apoiar a UNICEF, John Legend fundou a Show Me Campaign, focada em garantir educação de qualidade para todas as crianças e combater disparidades no sistema de justiça criminalDerek White / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres em 2016, Anne Hathaway tem se dedicado à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento femininoDivulgação
Nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, Pharrell trabalha em prol da educação artística, preservação cultural e apoio a comunidades marginalizadasPinterest/Reprodução
Famoso por seus vídeos no TikTok, Khaby foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF em 2025, utilizando sua plataforma para inspirar crianças e promover mudanças positivasReprodução / Instagram