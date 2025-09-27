Dia de São Miguel Arcanjo agora é feriado?

Na quinta-feira (25/9), o governo federal oficializou a celebração com a sanção da Lei nº 15.219, instituindo o Dia de São Miguel Arcanjo em 29 de setembro. A medida tem caráter simbólico e cultural, reconhecendo a relevância histórica e religiosa do arcanjo para o povo brasileiroReprodução/Freepik
São Miguel Arcanjo é considerado o chefe dos exércitos celestiais e símbolo de proteção e defesa da fé. Seu nome significa 'Quem como Deus?', que o tem como poderoso Comandante na grande guerra contra o malDiocese de Anápolis/Divulgação
Desde o século V, a Igreja Católica celebra o dia 29 de setembro em memória de São Miguel, data que também passou a incluir os arcanjos Gabriel e Rafael após a reforma litúrgica de 1969Reprodução
No Brasil, a devoção a São Miguel é marcada por missas, procissões e festas religiosas em várias regiões, especialmente no Nordeste. Ele também é padroeiro da Polícia Militar e de cidades como Uberaba (MG), Nova Iguaçu (RJ), São Miguel do Oeste (SC) e São Miguel do Iguaçu (PR)Canção Nova
A figura de São Miguel também inspirou tradições como a Quaresma de São Miguel, iniciada por São Francisco de Assis, em que fiéis dedicam 40 dias de oração e penitência antes da festaReprodução
Combater a Satanás; resgatar as almas dos fiéis do poder do inimigo, especialmente na hora da morte; levar as almas dos homens para o julgamento. É Patrono da Igreja e das ordens de cavaleiros da Idade Média, é o campeão do povo de Deus, tanto dos judeus da Antiga Lei quanto dos cristãos do Novo Testamento
Dizem que ele é chamado arcanjo por ser o Príncipe dos Anjos. Outros afirmam que ele é o Príncipe dos serafins, a primeira das nove ordens angélicas. Segundo São Tomás (Summa, I 113,3) ele é o Príncipe do último e coro, os dos anjosReprodução