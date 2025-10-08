Moda

Veja os looks das brasileiras para as semanas de moda

As fashionistas brasileiras marcaram presença no mês da moda com produções cheias de estilo, personalidade e referências culturais

Por Giovanna Kunz
Reprodução/Instagram

New York Fashion Week

Giulia Calbucci na NYFW vestindo a marca brasileira Syssa Oficial

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Livia Nunes compareceu à inauguração do curta-metragem da nova coleção da Gucci, assinada por Dema

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Maisa, Cleo Pires e Anttónia no desfile da Boss

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Silvia Braz no desfile da Dolce Gabbana

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Lele Burnier assistiu à apresentação da coleção primavera/verão de 2026 da Prada

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Julia Dantas participou das semanas de moda de Milão e Paris

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

A atriz Anajú Dorigon no desfile da Barbara Rizzi Atelier

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Isabella Santoni na apresentação da Ports 1961

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Maria Braz na apresentação da coleção SS26 da Emporio Armani

Reprodução/Instagram

Milão Fashion Week

Lara Jucah na MFW para desfile da Phillip Plein

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

A influenciadora e design de moda Ana Carolina Shumiski na PFW

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Natália Cangueiro na PFW SS26

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Tais Araújo se apresentou no Le Défilé, da L´oréal Paris

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Sabrina Sato no desfile da Balmain, na PFW

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Anitta acompanhou a apresentação da nova coleção da Balmain

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Elisa Zarzur conferiu a estreia de Jonathan Anderson na Dior

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Jade Picon no desfile da Stella McCartney

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Mariana Ximenes conheceu a nova coleção da Isabel Marant

Reprodução/Instagram

Paris Fashion Week

Leticia Colin também participou do desfile da Isabel Marant

Reprodução/Instagram

