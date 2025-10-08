Veja os looks das brasileiras para as semanas de moda

Giulia Calbucci na NYFW vestindo a marca brasileira Syssa Oficial
Livia Nunes compareceu à inauguração do curta-metragem da nova coleção da Gucci, assinada por Dema
Maisa, Cleo Pires e Anttónia no desfile da Boss
Silvia Braz no desfile da Dolce Gabbana
Lele Burnier assistiu à apresentação da coleção primavera/verão de 2026 da Prada
Julia Dantas participou das semanas de moda de Milão e Paris
A atriz Anajú Dorigon no desfile da Barbara Rizzi Atelier
Isabella Santoni na apresentação da Ports 1961
Maria Braz na apresentação da coleção SS26 da Emporio Armani
Lara Jucah na MFW para desfile da Phillip Plein
A influenciadora e design de moda Ana Carolina Shumiski na PFW
Natália Cangueiro na PFW SS26
Tais Araújo se apresentou no Le Défilé, da L´oréal Paris
Sabrina Sato no desfile da Balmain, na PFW
Anitta acompanhou a apresentação da nova coleção da Balmain
Elisa Zarzur conferiu a estreia de Jonathan Anderson na Dior
Jade Picon no desfile da Stella McCartney
Mariana Ximenes conheceu a nova coleção da Isabel Marant
Leticia Colin também participou do desfile da Isabel Marant