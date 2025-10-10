Mulher comete abuso contra Zé Felipe em show e choca público

Zé Felipe passou por uma situação desconfortável durante um show realizado na noite de quarta-feira (8/10), na casa noturna Scandallo Lounge, em São Paulo.

Um vídeo divulgado pelo Portal Leo Dias mostra o momento em que uma mulher da plateia tenta tocar as partes íntimas do cantor, chegando a apalpar o bumbum do artista no palco.

Nas imagens, Zé Felipe demonstra incômodo imediato e se afasta, chegando a dar um leve chute no ar antes de retomar a apresentação normalmente.

A cena viralizou nas redes sociais e abriu espaço para um intenso debate sobre assédio contra homens.

"Se fosse ele fazendo isso com uma mulher, já estaria preso!", comentou uma internauta, somando mais de 10 mil curtidas. Outro perfil criticou o comportamento da fã: “O cara sendo assediado no trabalho. Depois que os artistas se afastam, a galera reclama”.