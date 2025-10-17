Veja a lista dos principais suspeitos de matar Odete Roitman

Nas últimas semanas o mistério de quem matou Odete Roitman tem sido um dos assuntos mais debatidos entre os brasileiros. A vilã de 'Vale tudo', interpretada pela atriz Débora Bloch, foi assassinada no capítulo 163 do remake da novela, que foi exibido pela TV Globo em 6 de outubroReprodução/TV Globo
A trama, dirigida por Manuela Dias, conquistou os fãs da mesma forma que na versão de 1989, fomentando a curiosidade sobre quem teria assassinado a emblemática personagem. Na edição antiga, a assassina foi Leila, esposa do rival de Marco Aurélio, à época interpretada por Cássia KissRedes Sociais
Desta vez, foram gravadas cenas diferentes com os cinco principais suspeitos de terem cometido o crime, para garantir o sigiloGlobo/ Beatriz Damy
As versões foram gravadas no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O mistério chega ao fim no último capítulo da novela, que será exibido nesta sexta-feira (17/10). Confira os principais suspeitosReprodução Instagram @gshow
A personagem vivida por Bella Campos, filha de Raquel (personagem principal), tinha como motivação para matar Odete o fato dos interesses de Maria de Fátima terem entrado em conflito com a bilionária da família RoitmanTV Globo
César é um personagem com um ar interesseiro e vigarista, sempre tentando obter vantagem financeira sobre os outros. O golpista vivido por Cauã Reymond e se casou com Odete, mas foi surpreendido com a notícia de que só teria acesso a parte da fortuna da vilã após a morte delaReprodução TV Globo
A irmã de Odete Roitman, Celina, interpretada por Malu Galli, vivia uma rotina conflituosa com a parente. Inicialmente, ela assumiu a culpa do crime, o que gerou a prisão preventiva da personagemReprodução/Instagram/@malugalli
Vivida na nova versão por Paolla Oliveira, Heleninha é filha de Odete e tinha uma vida de conflitos intensos com a mãe. Na trama ela chegou a confessar que estava no hotel no dia do ocorrido e ainda chegou a atirar na direção da mãe, mas não sabia se a bala de fato a havia atingidoReprodução TV Cultura
Interpretado por Alexandre Nero, era um dos principais suspeitos na primeira versão, que começou em 1988 e terminou em 1989. Marco Aurélio é um antigo rival de Odete e já teve sua morte encomendada pela vilã mais de uma vez, a sede de vingança do personagem faz com que ele seja um forte suspeitoReprodução/TV Globo
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer