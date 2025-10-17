Bares e shopping de Brasília vão transmitir último capítulo de Vale Tudo

A expectativa é de que o episódio final movimente fãs de diferentes gerações, repetindo o impacto cultural que marcou o encerramento da versão original de Vale Tudo, exibida em 1989 - (crédito: Caio Gomez)

A TV Globo exibe nesta sexta-feira (17/10) o último capítulo do remake da novela Vale Tudo. A trama chega ao fim com a aguardada revelação do assassino de Odete Roitman, vilã interpretada por Débora Bloch. O episódio comecará às 21h20.

A expectativa é de que o episódio final movimente fãs de diferentes gerações, repetindo o impacto cultural que marcou o encerramento da versão original de Vale Tudo, exibida em 1989. Em Brasília, bares e shopping transmitirão o capítulo final da novela e organizaram uma programação especial, confira:

Bares

Lah no Bar

O Lah no Bar, na Asa Sul, organiza uma "watch party" com direito a bolão. A participação custa R$ 20 por palpite, e quem acertar a identidade do assassino de Odete Roitman divide o prêmio em dinheiro e ainda ganha um drink exclusivo da casa.

Mimo Bar

O Mimo Bar, Asa Norte, Também aposta na interatividade com um bolão valendo R$ 500 em consumo no próprio estabelecimento. Nos comentários nas redes sociais, o deputado distrital Fábio Felix confirmou presença no evento.

Deboche Bar

O Deboche Bar, na Asa Norte, vai exibir o capítulo em um telão atendendo aos pedidos dos clientes. As reservas de mesa já foram esgotadas.

Shopping

O Conjunto Nacional, localizado ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, também entra no clima do desfecho da novela. O shopping exibirá o último capítulo em telões espalhados pela praça de alimentação, com intérprete de Libras para garantir acessibilidade.

Além da transmissão, o público poderá participar de uma programação especial a partir das 19h30, incluindo concurso de sósias de personagens da novela e distribuição de brindes.