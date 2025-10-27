Conheça a Biblioteca Sem Censura, espaço dentro de um jogo que garante a liberdade de imprensa

Feita por jornalistas e especialistas em construções no jogo Minecraft, a Biblioteca Sem Censura foi criada para ser um espaço virtual onde jornalistas conseguem contornar a censura imposta por governos de algumas partes do mundo, incluindo o BrasilReprodução/instagram/@fatossobreouniverso
O local repleto de textos jornalísticos censurados é na verdade um mapa do Minecraft que, por ser um jogo destinado a crianças, é livre em praticamente todos os paísesReprodução/instagram/@dreamers_astronomy
Construída no ano de 2020, a biblioteca nasceu de uma parceria entre a organização Repórteres Sem Fronteira (RSF), a agência DDB e o grupo BlockWorks, especialistas em construções no jogoReprodução/instagram/@fatossobreouniverso
Para a construção do lugar, foi necessário um trabalho conjunto de 24 pessoas, que colocaram mais 12 milhões de blocos durante três mesesReprodução/instagram/@dreamers_astronomy
A biblioteca conta com mais de 300 livros com textos jornalísticos, que estão divididos em 12 setores. Eles representam um país que impôs a censura ou algum jornalista que foi perseguidoReprodução/instagram/@dreamers_astronomy
Os conteúdos estão disponíveis em inglês e nas línguas em que foram escritos originalmente. Desde a inauguração, o mapa da biblioteca já foi acessado por mais de 20 milhões de pessoas de 165 paísesReprodução/instagram/@dreamers_astronomy
Logo na entrada da construção, encontra-se a estátua de uma mão segurando uma caneta, simbolizando a liberdade de imprensa e deixando claro que o objetivo da biblioteca é ir contra a censuraReprodução/instagram/@fiocruz_jogos
Na ala destinada ao Brasil, é possível encontrar matérias dos jornais GGN e The Intercept Brasil, que foram tiradas do ar pela justiça brasileira. No caso do GGN, estão disponíveis 11 artigos que denunciavam o grupo BTG PactualReprodução/instagram/@dreamers_astronomy
Estão disponíveis também textos do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi morto por agentes da embaixada da Arabia Saudita na Turquia. O caso ganhou repercussão no mundo todo. Khashoggi era conhecido era um forte crítico do regime saudita e também do príncipe herdeiro Mohammed Bin SalmanReprodução/instagram/@arquivoraiz
O Minecraft é o jogo mais vendido da história contando com mais de 300 milhões de cópias. Além disso, neste universo de blocos, é possível construir literalmente qualquer coisa, o que faz com as possibilidades sejam infinitas4J Studios/Divulgação
A Biblioteca Sem Censura é um refúgio para a liberdade de imprensa, garantindo que mesmo aqueles que sofrem algum tipo de perseguição, tenham um local de fala. O mapa está disponível no site oficial do Minecraft, podendo ser acessado para quem já tem o jogoReprodução/instagram/@arquivoraiz
*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles