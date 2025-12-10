Os 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 em 2025

Se somada, a quantia recebida pelos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 chega a US$ 363 milhões, valor equivalente a R$ 1,98 bilhões. Verstappen ficou no topo do ranking pelo quarto ano consecutivo, a lista é divulgada pela Forbes desde 2021AFP
O piloto da Red Bull, Max Verstappen ocupa a primeira posição no ranking, somando o salário fixo de R$ 354,5 milhões e mais um bônus de R$ 60 milhões, o holandes vai fechar o ano de 2025 com R$ 414,5 milhões recebidosAFP
Apesar de ocupar o topo da lista, o maior salário fixo da lista não é o de Verstappen, e sim do piloto inglês da Ferrari, Lewis Hamilton que recebe R$ 382 milhões, mais um bônus de R$ 3 milhões. Somando um total de de R$ 385 milhões anuais, Hamilton garante a segunda posição no ranking da ForbesAFP
Já a terceira posição é ocupada pelo atual campeão mundial da Fórmula 1, o piloto de 26 anos da McLaren Lando Norris, com R$ 98 milhões de salário fixo mais R$ 215 milhões de bônus, somam R$ 313 milhõesAgência France-Presse
Também da McLaren, o piloto Oscar Piastri é o primeiro fora do pódio, ganhando R$ 54,5 milhões fixos e R$ 150 milhões em bônus. Ocupando a quarta posição do ranking e tendo recebido um total de R$ 204,5 milhões em 2025, o australiano ganha mais de R$ 100 milhões a menos que o terceiro colocado, Lando NorrisEd Alves CB/DA Press
O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, ficou na quinta posição do ranking Forbes. Leclerc ganhou um total de R$ 164 milhões no ano desde 2025, mesma quantia do salário fixo do automobilista, que não recebeu bônus da montadora italiana nesta temporadaEd Alves CB/DA Press
Em sexto lugar ficou Fernando Alonso, da Aston Martin. O piloto espanhol recebe fixamente R$ 131 milhões anuais que somados ao bônus de R$ 14 milhões, chegam a um total de R$ 145 milhõesReprodução/Instagram/@fernandoalo_oficial
Com o valor de R$ 82 milhões anuais somados a R$ 60 milhões de bônus, o automobilista britânico George Russell ocupa a sétima colocação na lista da revista Forbes. O piloto da Mercedes faturou um total de R$ 142 milhões no ano de 2025AFP
O piloto da Aston Martin, Lance Stroll, ocupa a oitava colocação. O canadense recebe R$ 65 milhões anuais e oito milhões em bônus, que somados, dão R$ 73 milhões. O valor total faz de Stroll o primeiro piloto da lista que recebeu menos de R $ 100 milhões em 2025GLENN DUNBAR
Piloto da Williams, Carlos Sainz apareceu na nona colocação da lista. O espanhol recebeu em 2025 R$ 54,5 milhões em salário e R$ 16 milhões em bônus, totalizando R$ 70,5 milhõesOzan KOSE / AFP
O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, fechou o top 10 da lista da revista Forbes em 2025. O piloto de 19 anos recebe da montadora alemã R$ 27 milhões em salário, mais R$ 41 milhões em bônus, totalizando R$ 68 milhões em 2025AFP
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes