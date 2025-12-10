Mesmo vice-campeão, Verstappen segue como piloto mais bem pago da F1

Saiu a lista da revista Forbes com os 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 em 2025. Max Verstappen, da Red Bull, ocupa a primeira posição no ranking. Somando o salário fixo e mais alguns bônus, o holandês vai fechar 2025 com US$ 76 milhões, aproximadamente 13 vezes mais que o 10º colocado, Kimi Antonelli, da Merces.
Apesar de ocupar o topo da lista, o maior salário fixo do ranking não é o de Verstappen, que ganhou cerca de R$ 28 milhões a menos que o piloto inglês da Ferrari, Lewis Hamilton. Já a terceira posição é ocupada pelo atual campeão mundial da Fórmula 1, Lando Norris, da McLaren. O holandês da Red Bull amargou o segundo lugar.
Se somada, a quantia recebida pelos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 chega a incríveis US$ 363 milhões, valor equivalente a R$ 1,98 bilhões. Verstappen ficou no topo do ranking pelo quarto ano consecutivo, a lista é divulgada pela Forbes desde 2021.
Confira o Ranking:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Salário Anual (R$)
|Bônus (R$)
|Total (R$)
|1º
|Max Verstappen
|RBR
|354.500.000
|60.000.000
|414.500.000
|2º
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|382.000.000
|3.000.000
|385.000.000
|3º
|Lando Norris
|McLaren
|98.000.000
|215.000.000
|313.000.000
|4º
|Oscar Piastri
|McLaren
|54.500.000
|150.000.000
|204.500.000
|5º
|Charles Leclerc
|Ferrari
|164.000.000
|-
|164.000.000
|6º
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|131.000.000
|14.000.000
|145.000.000
|7º
|George Russell
|Mercedes
|82.000.000
|60.000.000
|142.000.000
|8º
|Lance Stroll
|Aston Martin
|65.000.000
|8.000.000
|73.000.000
|9º
|Carlos Sainz
|Williams
|54.500.000
|16.000.000
|70.500.000
|10º
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|27.000.000
|41.000.000
|68.000.000
* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca