Mesmo vice-campeão, Verstappen segue como piloto mais bem pago da F1

Saiu a lista da revista Forbes com os 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 em 2025. Max Verstappen, da Red Bull, ocupa a primeira posição no ranking. Somando o salário fixo e mais alguns bônus, o holandês vai fechar 2025 com US$ 76 milhões, aproximadamente 13 vezes mais que o 10º colocado, Kimi Antonelli, da Merces.

Apesar de ocupar o topo da lista, o maior salário fixo do ranking não é o de Verstappen, que ganhou cerca de R$ 28 milhões a menos que o piloto inglês da Ferrari, Lewis Hamilton. Já a terceira posição é ocupada pelo atual campeão mundial da Fórmula 1, Lando Norris, da McLaren. O holandês da Red Bull amargou o segundo lugar.

Se somada, a quantia recebida pelos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 chega a incríveis US$ 363 milhões, valor equivalente a R$ 1,98 bilhões. Verstappen ficou no topo do ranking pelo quarto ano consecutivo, a lista é divulgada pela Forbes desde 2021.

Confira o Ranking:

Posição Piloto Equipe Salário Anual (R$) Bônus (R$) Total (R$) 1º Max Verstappen RBR 354.500.000 60.000.000 414.500.000 2º Lewis Hamilton Ferrari 382.000.000 3.000.000 385.000.000 3º Lando Norris McLaren 98.000.000 215.000.000 313.000.000 4º Oscar Piastri McLaren 54.500.000 150.000.000 204.500.000 5º Charles Leclerc Ferrari 164.000.000 - 164.000.000 6º Fernando Alonso Aston Martin 131.000.000 14.000.000 145.000.000 7º George Russell Mercedes 82.000.000 60.000.000 142.000.000 8º Lance Stroll Aston Martin 65.000.000 8.000.000 73.000.000 9º Carlos Sainz Williams 54.500.000 16.000.000 70.500.000 10º Kimi Antonelli Mercedes 27.000.000 41.000.000 68.000.000

