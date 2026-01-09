Ex-BBB's que faturam alto com plataformas adultas

Ex-participantes do reality show Big Brother Brasil tem cada vez mais apostado no conteúdo adulto como fonte de renda - (crédito: reprodução/instagram/@euwagnersantiago - reprodução/instagram/@clara)

Nos últimos anos o mercado de conteúdo adulto digital ganhou força no país, especialmente entre aspirantes ao estrelato, que viram nessas plataformas a oportunidade de faturar alto publicando fotos e vídeos sensuais. No Brasil é possível ver cada vez mais pessoas utilizando da fama repentina conquistada em redes sociais ou programas de TV para entrar no mundo de conteúdos adultos, um grande exemplo disso são ex-participantes do reality show da TV Globo, Big Brother Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Musa do OnlyFans é condenada por urinar em alimentos de supermercado

O programa, que em 2026 estreará a 26ª edição, tem se mostrado um verdadeiro “trampolim” para os ex-participantes ingressarem no universo adulto. Confira:

Francine Piaia

A ex-bbb Francine Piaia foi finalista da 9ª edição do reality show, criou a conta no OnlyFans em 2021 e devido ao sucesso estrondoso dos conteúdos, foi convidada pela plataforma brasileira Privacy a expandir a produção das mídias sensuais. O perfil de Francine segue como um dos mais buscados em ambas as plataformas e o preço da assinatura mensal é a partir de R$ 55.

Key Alves

Key Alves é ex jogadora de vôlei e fez sucesso durante o BBB 23. Os conteúdos de Key no OnlyFans estão disponíveis a partir de US$ 14 e em uma entrevista ao jornal carioca Extra, a influenciadora revelou faturar cerca de R$ 400 mil por mês.

Clara Aguilar

Clara Aguilar foi finalista do BBB 14 e atualmente, faz conteúdos para a própria plataforma, a BFFLounge. Um dos ensaios mais polêmicos publicados pela musa foi um com a participação de Vanessa Mesquita, campeã da edição com quem Clara viveu um romance na época. Em uma entrevista ao portal de notícias UOL, a ex-bbb revelou que já chegou a faturar US$ 20 mil por mês.

Maria Melilo

Maria Melilo foi campeã da 11ª edição do programa de TV. A atriz que lutou contra um câncer no fígado logo na época em que saiu do confinamento do reality cobra cerca de US$ 30 por mês para o acesso aos conteúdos no OnlyFans.

Nati Casassola

Nati Casassola participou da oitava e da 13ª edição do BBB e decidiu entrar no mundo dos conteúdos adultos para fazer uma renda extra. Além de fotos sensuais, a ex-bbb também produz conteúdos sob encomenda, realizando fetiches e preferências dos assinantes. Em uma entrevista ao Extra em 2022, ela revelou que “uma foto do pé pode custar até R$ 500” e já chegou a dizer que faturou R$ 20 mil em apenas 20 dias.

Vanessa Mesquita

Campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita ingressou no mundo dos conteúdos adultos digitais em 2021 e cobra cerca de US$ 10 pelo acesso às mídias. No final de 2025, Vanessa passou 25 dias internada para tratar da saúde mental, período em que ficou afastada das redes sociais e do OnlyFans.

Lumena

Lumena foi a quinta eliminada da edição de 2021 e uma assinatura mensal no perfil do Privacy da psicóloga custa R$ 50 reais, a baiana revelou em entrevista ao g1 que arrecadou mais de R$ 100 mil apenas nas primeiras 48 horas em que abriu o perfil. Além de psicóloga, a ex-BBB também é DJ.

Wagner Santiago

Wagner Santiago participou do BBB 18 e atualmente foca na carreira de produtor de conteúdo adulto. O preço para acessar as mídias sensuais de Santiago pode chegar a custar R$ 74.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Diversão e Arte Bad Bunny é processado por uso de voz de mulher em duas músicas

Bad Bunny é processado por uso de voz de mulher em duas músicas Diversão e Arte 'Call of Duty' faz parceria com 'Fallout' em nova leva de conteúdo

'Call of Duty' faz parceria com 'Fallout' em nova leva de conteúdo Diversão e Arte Comédia, animação e drama: atrações de cinema buscam todo tipo de público