Inteligência artificial aponta carreiras em alta e em risco em 2026

Para a análise, foi solicitado à ferramenta que elaborasse um ranking com base em uma pesquisa detalhada sobre o cenário do mercado de trabalho, considerando especialmente o impacto da Inteligência Artificial Generativa - (crédito: Caio Gomez)

O Correio utilizou o ChatGPT Premium, modelo da OpenAI, para analisar quais carreiras devem crescer e quais tendem a perder espaço nos próximos anos. Para a análise, foi pedido à ferramenta que elaborasse um ranking com base em pesquisas detalhadas sobre o cenário do mercado de trabalho em 2026, considerando especialmente o impacto da inteligência artificial generativa.

Segundo o ChatGPT, a inteligência artificial generativa deixou de ser apenas experimental e passou a atuar como uma “infraestrutura invisível” do trabalho, com efeitos que vão além da inovação tecnológica, alcançando dimensões econômicas, sociais e ocupacionais.

A ferramenta ainda indica que, no Brasil, o impacto mais provável da IA não será o desemprego em massa, mas a substituição de tarefas, com redução das vagas operacionais e aumento da demanda por funções estratégicas.

Nesse novo cenário, ganham relevância habilidades humanas que a tecnologia não substitui, como o pensamento crítico e a checagem de informações, a capacidade de tomar decisões em contextos de incerteza, a inteligência emocional aplicada à negociação. Além da comunicação clara entre pessoas e sistemas, o julgamento ético com senso de responsabilidade e a aprendizagem contínua, essencial para adaptação rápida às mudanças do mercado de trabalho. Confira o ranking:

Profissões mais promissoras

Entre as carreiras com maior potencial de crescimento até 2026, destacam-se:

Arquiteto(a) de automação e agentes de IA

Profissional responsável por criar agentes capazes de executar tarefas de ponta a ponta, especialmente em setores como bancos, varejo e agronegócio, sempre sob supervisão humana.

Especialista em Governança e Compliance de IA

Atuação fundamental em áreas reguladas, como saúde e finanças, para mitigar riscos éticos, realizar auditorias e garantir o uso responsável da tecnologia.

Gestor(a) de produto de IA

Responsável por transformar soluções tecnológicas em ganhos concretos de produtividade e receita para as empresas.

Especialista em segurança de IA

Focado na proteção de modelos contra falhas, manipulações e ameaças cibernéticas, diante do aumento de ataques e vazamentos de dados.

Curador(a) e avaliador(a) de dados

Profissional dedicado a assegurar a qualidade e confiabilidade dos dados que alimentam sistemas de IA, enfrentando um dos principais gargalos do mercado brasileiro.

Profissões mais ameaçadas

Em contrapartida, funções operacionais e repetitivas tendem a perder relevância de forma acelerada. Entre as mais impactadas estão:

Atendimento básico e call center de nível 1

Chatbots e assistentes virtuais já conseguem resolver grande parte das demandas simples.

Entrada de dados e backoffice operacional

Atividades altamente repetitivas passam a ser automatizadas, desde a extração até a organização das informações.

Produção de conteúdo genérico

A geração automática de textos simples e descrições em grande escala reduz o valor econômico desse tipo de trabalho.

Rotinas administrativas padronizadas

Processos como controle de agendas e elaboração de relatórios tendem a ser automatizados, especialmente em pequenas e médias empresas.

Revisão documental repetitiva

Áreas jurídica e contábil devem enfrentar redução de demanda, com IAs realizando leitura, classificação e resumo de documentos.