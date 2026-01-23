Big Brother Brasil

Ex-BBBs que partiram cedo demais

Para muitos ex-BBBs, a passagem pelo reality abriu portas para a fama e novas oportunidades, mas alguns tiveram trajetórias interrompidas anos depois

Por Amanda S. Feitoza
TV Globo

Relembre

Ao longo das edições, alguns participantes que passaram pelo programa acabaram morrendo tempos depois, deixando lembranças marcantes entre fãs do reality

 TV Globo

Edílson, BBB 9

Natural de Curitiba, Edílson Buba entrou no BBB 4 aos 32 anos e conquistou o público com um jeito carismático e espontâneo dentro da casa

Rede Globo/Divulgação

Doença

Em 2006, já casado com Dili, outra ex-participante do BBB, Edílson Buba morreu após enfrentar um câncer na região abdominal, encerrando sua história aos olhos do público

 TV Globo

Josiane, BBB 9

Josiane Oliveira entrou para a história do BBB 9 ao se tornar a primeira participante escolhida por meio de uma casa de vidro

 TV Globo/Fabrício Mota

Perda

Em 2021, Josiane passou por uma cirurgia para tratar um aneurisma, sofreu um AVC durante o procedimento e morreu aos 43 anos, deixando marido e um filho

 TV Globo/Fabrício Mota

André Cowboy, BBB 9

André Cowboy entrou no BBB 9 pela segunda casa de vidro, ao lado de Maíra Cardi, e assim como Buba, foi o sexto eliminado da edição

 TV Globo

Crime

Em 2011, André foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara no interior de São Paulo, aos 37 anos, em um crime que segue sem esclarecimento

 TV Globo

Memória

Norberto dos Santos, o 'vovô Nonô', também do BBB 9, morreu em 2017, aos 72 anos, vítima de câncer, reforçando que o programa deixa histórias que vão além do jogo

 TV Globo

Legado

As histórias desses ex-participantes mostram que, mesmo após o fim do jogo, suas trajetórias continuam vivas na memória do público, marcando o Big Brother Brasil como um retrato de vidas reais além da televisão

 Reprodução

