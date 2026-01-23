Ex-BBBs que partiram cedo demais

Ao longo das edições, alguns participantes que passaram pelo programa acabaram morrendo tempos depois, deixando lembranças marcantes entre fãs do realityTV Globo
Natural de Curitiba, Edílson Buba entrou no BBB 4 aos 32 anos e conquistou o público com um jeito carismático e espontâneo dentro da casaRede Globo/Divulgação
Em 2006, já casado com Dili, outra ex-participante do BBB, Edílson Buba morreu após enfrentar um câncer na região abdominal, encerrando sua história aos olhos do públicoTV Globo
Josiane Oliveira entrou para a história do BBB 9 ao se tornar a primeira participante escolhida por meio de uma casa de vidroTV Globo/Fabrício Mota
Em 2021, Josiane passou por uma cirurgia para tratar um aneurisma, sofreu um AVC durante o procedimento e morreu aos 43 anos, deixando marido e um filhoTV Globo/Fabrício Mota
André Cowboy entrou no BBB 9 pela segunda casa de vidro, ao lado de Maíra Cardi, e assim como Buba, foi o sexto eliminado da ediçãoTV Globo
Em 2011, André foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara no interior de São Paulo, aos 37 anos, em um crime que segue sem esclarecimentoTV Globo
Norberto dos Santos, o 'vovô Nonô', também do BBB 9, morreu em 2017, aos 72 anos, vítima de câncer, reforçando que o programa deixa histórias que vão além do jogoTV Globo
As histórias desses ex-participantes mostram que, mesmo após o fim do jogo, suas trajetórias continuam vivas na memória do público, marcando o Big Brother Brasil como um retrato de vidas reais além da televisãoReprodução