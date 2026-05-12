Mega-Sena 30 anos: o que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

No dia 24 de maio, a Caixa realiza um concurso especial para celebrar três décadas da loteria mais famosa do BrasilMarcello Casal JrAgência Brasil
Serão R$ 150 milhões em jogo, um dos maiores prêmios já oferecidos fora da Mega da ViradaMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Os jogos podem ser feitos até s 22h de 23 de maio, em qualquer lotérica ou pelo aplicativo oficial da CaixaCaio Ramos/CB DA PRESS
O concurso não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio será dividido entre quem acertar a quina e as demais faixasRafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Pela primeira vez, os bolões on-line poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio, aumentando as chances de ganhar em grupoMinervino Júnior/CB/D.A.Press
São 60 números disponíveis. O apostador pode marcar de 6 a 20 dezenas, ou deixar o sistema escolher automaticamente. A aposta simples custa R$ 6Arquivo/Agência Brasil
Em outubro de 2022, um apostador levou R$ 317,8 milhões, o maior prêmio regular da história. Até hoje, 980 pessoas já se tornaram milionárias com a Mega-SenaMarcelo Camargo/Agência Brasil
O primeiro sorteio foi em 11 de março de 1996, com prêmio de R$ 1,18 milhão. Em 30 anos, já movimentou mais de R$ 115 bilhões, destinando parte para saúde, cultura e segurança públicaCaixa Economica Federal/Divulgação
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca