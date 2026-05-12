LOTERIAS

Mega-Sena 30 anos: o que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

Apostas podem ser feitas até 23 de maio

Por Júlio Noronha
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Mega-Sena 30 anos

No dia 24 de maio, a Caixa realiza um concurso especial para celebrar três décadas da loteria mais famosa do Brasil

 Marcello Casal JrAgência Brasil

Prêmio

Serão R$ 150 milhões em jogo, um dos maiores prêmios já oferecidos fora da Mega da Virada

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Prazo

Os jogos podem ser feitos até s 22h de 23 de maio, em qualquer lotérica ou pelo aplicativo oficial da Caixa

 Caio Ramos/CB DA PRESS

Regras

O concurso não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio será dividido entre quem acertar a quina e as demais faixas

 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo

Bolão

Pela primeira vez, os bolões on-line poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio, aumentando as chances de ganhar em grupo

 Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Como jogar

São 60 números disponíveis. O apostador pode marcar de 6 a 20 dezenas, ou deixar o sistema escolher automaticamente. A aposta simples custa R$ 6

 Arquivo/Agência Brasil

Grandes prêmios

Em outubro de 2022, um apostador levou R$ 317,8 milhões, o maior prêmio regular da história. Até hoje, 980 pessoas já se tornaram milionárias com a Mega-Sena

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

História

O primeiro sorteio foi em 11 de março de 1996, com prêmio de R$ 1,18 milhão. Em 30 anos, já movimentou mais de R$ 115 bilhões, destinando parte para saúde, cultura e segurança pública

 Caixa Economica Federal/Divulgação

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*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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