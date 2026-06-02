Estilo de Vida Você conhece o Clericot? Uma bebida refrescante feita com vinho e frutas Você já ouviu falar do clericot? O clericot é uma bebida refrescante bastante tradicional no Uruguai, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Servido gelado, ele costuma aparecer em reuniões familiares, festas de verão e celebrações de fim de ano. Uma espécie de ponche, a receita geralmente leva frutas frescas picadas e vinho branco, rosé ou espumante. Entre as frutas mais comuns estão maçã, abacaxi, morango, pêssego, uva e laranja. Algumas versões também acrescentam licor, suco cítr Por Flipar

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