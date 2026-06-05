Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (5/6), cinco loterias: os concursos 7043 da Quina; o 2966 da Dupla Sena; o 3703 da Lotofácil; o 2933 da Lotomania e o 856 da Super Sete
Quina: R$ 19 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 57 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
11 - 16 - 20 - 25 - 31 - 49 no primeiro sorteio; 29 - 34 - 36 - 39 - 42 - 45 no segundo
10 - 20 - 21 - 29 - 46
00 - 04 - 09 - 10 - 12 - 19 - 23 - 25 - 27 - 33 - 36 - 37 - 41 - 49 - 61 - 65 - 76 - 81 - 88 - 96
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 5 Coluna 2: 8 Coluna 3: 6 Coluna 4: 4 Coluna 5: 7 Coluna 6: 0 Coluna 7: 1