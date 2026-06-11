Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (11/6), cinco loterias: os concursos 3017 da Mega-Sena; o 3708 da Lotofácil; o 7048 da Quina; o 2402 da Timemania e o 1224 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 6 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Timemania: R$ 300 mil / Dia de Sorte: R$ 200 mil
04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45
09 - 25 - 34 - 56 - 70
38 - 42 - 43 - 63 - 72 - 77 - 78. O time do coração é o 21 (Campinense/PB)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24
02 - 07 - 15 - 16 - 22 - 27 - 28. O mês da sorte é 06 (Junho)